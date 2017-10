Žádný stres. S rozjetou Kometou se vezou i talentovaní zelenáči

Vedle něj si v obraně odbyl svůj debut v nejvyšší soutěži teprve šestnáctiletý Jan Mlčák. „Jeho výkon byl výborný, zvlášť v tomhle věku a téhle atmosféře,“ chválil brněnský trenér Kamil Pokorný.

Zmínění mladíci dokládají, v jaké fazoně se Kometa nachází. V extralize trůní na čele, vyhrála sedm duelů v řadě, a tak si může dovolit dávat příležitost nové krvi. „Už loni jsme ukázali, že tu mají mladí prostor. Chceme rozložit síly, protože máme nahuštěný program. Nebáli jsme se toho a oni nám to svým výkonem vrátili,“ liboval si Pokorný.

Modrobílí greenhorni se nemusí bát žádného stresu. Například v pátek s Olomoucí byli úřadující mistři hotoví už za první třetinu, kterou vyhráli 3:0. „Poznali jsme, že mají pohodu. Dávají si puky, různě se točí, sjíždí si beci. My jsme byli v naší třetině bezradní, kolikrát to bylo jako na kolotoči,“ poznamenal olomoucký kapitán Martin Vyrůbalík.

Zbytek utkání tak mohla Kometa i její začátečníci odehrát bezstarostně. „Určitě je to lepší, než kdyby se tým potácel na spodku tabulky. Všude v kabině je klid, nemusíme se bát o body,“ líčí Horký. Přesto jej tréma stále mírně svazuje. „Hodně mi pomohly přípravné zápasy, už nejsem tolik zakřiknutý. Ale v první lize hraju odvážněji, tady se trochu bojím něco udělat a hraju spíš z obrany.“

V Třebíči z něj přitom roste obávaný snajpr, v devíti duelech se zvládl trefit sedmkrát. „A i tady ukázal, že instinkt na góly má,“ těšilo Pokorného.

Horký extraligu dvakrát okusil už loni, v letošní přípravě pak na sebe upozornil čtyřmi zásahy. „Každý zápas za Kometu je pro mě velkým přínosem a vážím si každé šance, kterou mi pan Zábranský (majitel a hlavní kouč Komety) dá. Čím víc toho my mladí odehrajeme, tím víc si věříme,“ sděluje talent, který se dnes zřejmě bude znovu hlásit v Třebíči.

Kromě něj se v pátek první gólové radosti v Kometě dočkal i o poznání zkušenější borec, olympionik Michal Barinka. „Snažil jsem se trefit bránu a někdo to zvednul hokejkou. Ze začátku jsem nevěděl, jestli to byl někdo jejich, nebo náš,“ přibližoval úvodní zásah utkání třiatřicetiletý obránce.

Také on si v Brně po nedávném příchodu postupně zvyká. „Celé mužstvo šlape, je to jeden velký válec. Když se hraje na špici a s hráči, jací tu jsou, tak je to parádní. Zápas od zápasu si rozumíme víc a víc,“ říká Barinka, jenž nastupuje v páru s Janem Štenclem. „Je neskutečně šikovný, já se to snažím zajistit za ním.“