Výhra pro fanoušky a Kometa už má jistý postup do play-off

Kometa ji zvládla, zvítězila 2:1 a udělala poslední krok k přímému postupu do čtvrtfinále. Už i matematicky je jasné, že do play-off půjde z první šestky bez nutnosti hrát předkolo.

Což byla první významná zpráva pro Kometu.

A ta druhá?

„Jedna z motivací byla vyhrát pro diváky. Považuji za velice dobré rozhodnutí jejich tribunu zase otevřít. Ta tribuna nás žene, dává klukům energii. I pro fanoušky jsme chtěli vybojovat tři body,“ řekl Kamil Pokorný, trenér Komety.

Její věrní rozvinuli před zápasem přes svůj kotel výmluvné transparenty a až na pár momentů ve třetí třetině, kdy se nechali unést děním na ledě, fandili bez problémů.

Na rozdíl od pátečního derby v Jihlavě, kde na deset minut odešli ze stadionu, fandili v Brně celý zápas.

„My jsme přišli jako na každý jiný zápas. Fanouškům jsme ale taky chtěli trochu zlepšit náladu. Spousta z nich se na ten zápas těšila, atmosféra byla výborná. Jsem rád za tým, že jsme výsledek udrželi a vyhráli tento zápas,“ ocenil brněnský brankář Marek Langhamer.

Návštěva se nakonec zastavila na čísle 7 265. Tribuny na stání byly lehce prořídlé, možná i proto, že až v sobotu v poledne došlo ke zrušení uzavření kotle a mohly se začít prodávat vstupenky.

Cestu k výhře neměla Kometa hladkou. Po chybě ve vlastní přesilovce prohrávala, když ujel pardubický bek Marek Trončinský a blafákem překonal Langhamera.

„Nemusel jsem skočit na jeho naznačení, že bude střílet. Prodal to parádně. Jinak bych to měl,“ vysvětloval gólman Komety.

Dál už byl perfektní, svůj tým podržel nejvíc při dlouhém oslabení ve třech proti pěti. Pardubice minutu a čtvrt svíraly Kometu, vyslaly pět střel. „Taky se ale celou dobu nedostaly do toho ideálního rozestavení. Bránili jsme hodně obětavě, a co prošlo, to se mi podařilo chytit,“ řekl Langhamer.

Při výrazné převaze Kometa narážela na výtečně chytajícího Ondřeje Kacetla, a tak ji zachránily dvě individuální akce ve druhé třetině. První se povedla Tomáši Vincourovi, který bez otálení prudce napálil do sítě puk po odrazu od mantinelu, druhá pak Radimu Zohornovi. Ačkoliv startoval až jako třináctý útočník, dostal se brzo do rotace a v polovině utkání ze samostatného nájezdu gólem na 2:1 rozhodl.

Na červené čáře vybojoval puk, poradil si s posledním obráncem Pardubic a dlouhou kličkou i s Kacetlem. Puk mu do sítě poslal po ledě za nohou.

Hosté se zápas snažili zvrátit marně. Podle statistiky měly Pardubice ve třetí třetině 0 střel na branku.

„Byli jsme zbytečně zalezlí, Brno bylo lepší,“ uznal obránce Trončinský. A poslední dobrá zpráva pro Kometu? Útočník Martin Dočekal, kterého po tvrdém hitu právě od Trončinského z ledu odvezla nosítka, měl pouze vyražený dech a je v pořádku.