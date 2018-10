Po „plácané“ našla Kometa druhou tvář, dvojboje jí už skončily

„Myslím, že to byl zápas v největším tempu, jaký jsme letos odehráli,“ hodnotil brněnský útočník Lukáš Kašpar. Zato pardubický výjezd? „Včera to byla plácaná. I led k tomu pomohl, byl příšerný, nedalo se tam nahrát,“ podotkl Kašpar.

V čem ale tkvěla proměna Komety mezi oběma duely, které pro ni byly na nějakou dobu posledními ve dvou dnech po sobě? „Ráno jsme si něco řekli. Všichni jsme cítili, že v Pardubicích byl náš výkon hodně podprůměrný. Na takové nejsme zvyklí,“ pojmenoval trenér Kamil Pokorný to, nad čím se nespokojeně ošívali fanoušci mistrovského celku.

„Ráno jsme si některé věci řekli, a už na rozbruslení bylo vidět, jak je mužstvo koncentrované. Všichni chtěli slabší výkon odčinit a na ledě to pak ukázali. Jednoznačně po zásluze jsme (proti Třinci) dali vítězný gól a vyhráli jsme,“ konstatoval.

Nadšení vítězů umocnil fakt, že rozhodující gól padl až 19 vteřin před koncem. Kašpar důrazně zavezl puk k třinecké brance, před kterou ideálně uvolnil benjamínka Karla Pláška. Na toho čekala povinnost dorazit do sítě svůj první extraligový gól.

Vstupy Komety do sezony 2018/19 12 bodů (5. místo) 2017/18 12 bodů (5. místo) 2016/17 16 bodů (2. místo) 2015/16 10 bodů (7. místo) 2014/15 7 bodů (13. místo) 2013/14 12 bodů (3. místo) 2012/13 16 bodů (1. místo) Pozn.: zohledňuje se bodový zisk a umístění po šesti zápasech.

„Určitě jsme si takhle před koncem řekli, že hlavní je gól nedostat, nenabídnout ho chybou Třinci. Ale zároveň jsme ho dát chtěli. Řekli jsme si, že ho dáme, od rána jsme počítali s tím, že bereme jenom tři body,“ ubezpečil Plášek.

Kašpar to viděl ještě jasněji: „Nebylo sice moc do konce, ale oba týmy střídaly a já jsem dostal puk do plné jízdy. Stoupnout si v takové situaci do rohu a zkusit to tam zašlápnout by asi nebyl dobrý nápad. Když je soupeř odstoupený a dá vám šanci, tak chcete dát gól,“ řekl.

Kometa byla v koncovce v ráži také proto, že po tříbodové výhře sahala většinu zápasu. Vedla sice jenom 1:0, ale až na pasáž na konci druhé třetiny Třinec trvale přehrávala. Přesto v čase 57:17 inkasovala od Lukáše Krajíčka na 1:1 a hrozilo jí další prodloužení, už třetí v letošním ročníku extraligy.

Kromě jednoho zápasu (domácí prohra 0:2 s Mladou Boleslaví) se navíc Kometě zatím vždy stalo, že vedla mírným náskokem, který nedokázala navýšit, a soupeř místo toho vyrovnal. Pramenily z toho bodové ztráty. Brněnské výsledky jsou těsné, nejčastějším rozdílem ve skóre je jeden gól.

„Možná se bojíme o výsledek, protože se nám nedaří úplně tak, jak si představujeme,“ míní osmnáctiletý Plášek.

Nebo je za ztrátami výsledků obranná hra, což je Kašparovo vysvětlení. „Hrajeme spíš odzadu, a když se dostaneme do vedení, tak to ten pocit umocní. Ale samozřejmě 1:0 není vedení, o které bychom se mohli opřít a jen betonovat,“ připomíná mistr světa z roku 2010.