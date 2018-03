Brněnská Kometa se (zase) rozjíždí. A s ní i její nový žolík Holík

„Nepřál bych si nic jiného, než aby mu vyšlo play off stejně jako minule Kubovi. Tehdy nám (Krejčík) strašně pomohl. Věřím, že Holas nám pomůže úplně stejně,“ souhlasí s plánem šéf obhájců titulu Libor Zábranský.

Jak si z tohoto pohledu Holík vede? V obou úvodních zápasech čtvrtfinále ve Vítkovicích si připsal důležitou asistenci. V duelu číslo jedna začala akce v prodloužení před vítězným gólem na jeho holi, o den později zadržením kotouče v pásmu a nahrávkou před brankoviště umožnil vyrovnat na 1:1 a započít klíčový obrat.

Ještě to není úplně to, čeho by měl být hráč jeho renomé schopen, vždyť sezonu Holík rozjížděl v reprezentaci s možností stát se jejím prvním centrem.

Obdobně zvolna to ale v Brně začalo i loni s Krejčíkem. Ten byl znevýhodněný v tom, že hned v prvním střídání v dresu Komety (právě ve Vítkovicích) byl faulován a utrpěl otřes mozku. Do zápasu tedy šel naostro až v play off na Spartě, kde hlavně v úvodu – stejně jako celá brněnská obrana – plaval. „Už jsem se při hokeji cítil líp,“ přiznal potom.

A jak neocenitelný jeho příspěvek nakonec byl!

Holík si ze sezony nese do play off handicap jiného druhu – často střídal kluby, nikde se pořádně nechytil. Začal v Čerepovci v KHL, odkud se po deseti zápasech pakoval do Mladé Boleslavi. Během sezony tam zůstal za očekáváním, takže Bruslařský klub souhlasil s jeho trejdem do Brna za Vojtěcha Němce a Lukáše Nahodila, jimž se taky právě nedařilo.

„Poprvé v kariéře zažívám takhle divoký rok. Nesmím to ale mít v hlavě, jinak bych se asi brzo zbláznil. Jsem v Brně, tady chci hrát, tady se chci udržet, takže teď mám v hlavě jenom play off a Kometu. Neřeším, co bylo,“ krčí Holík rameny.

Co jsem od něho chtěl, to plní, chválí Zábranský

Střelecky se trápí, nedává ani ty největší šance. Prosadil se jen ve vložené přípravě během olympijské pauzy. Ale že by s ním v Kometě panovala nespokojenost? To by asi nedostal na křídlo Martina Erata, s nímž často nastupuje. „Víceméně mám pořád určitou volnost. Nějaké detaily samozřejmě probíráme, ale rozhodně to není o tom, že by mě usměrňoval a říkal, jestli budu jezdit vlevo, nebo vpravo,“ popisuje spolupráci s lídrem mužstva. Pamatuje ho ze sezony 2004/05, kdy ho díky výluce v NHL mohl pozorovat ve zlínském dresu.

On, dorostenec, mohl sotva tušit, že sleduje svého budoucího parťáka, s nímž půjde do boje o titul. „Hraje se mi s ním dobře, ale v týmu je řada dalších výborných hráčů. Nezáleží až tak na tom, s kým budu hrát, snad to bude šlapat s každým,“ říká Holík.

Vyřazovací část sice nezačal s Eratem v elitní formaci, ale ze druhého útoku na klíčové situace chodí taky. A pomáhá je rozhodovat. „Co jsem od něho chtěl a očekával, to Holík plní. Až se ještě víc etabluje, a to u nás zapadl velice dobře, tak svoji obrovskou kvalitu ještě potvrdí,“ míní Zábranský.

Času má Holík ještě relativně dost, protože má-li Kometa hodnotit play off jako úspěšné, musí ještě nejméně několik týdnů trvat. K čemuž má slušně našlápnuto.

Navíc o víkendu, kdy se za stavu 2:0 pro Kometu čtvrtfinále hraje v Brně, může Holíkova role ještě vzrůst. Doma budou Brňané víc tvořit, k čemuž šikulu s číslem 92 na dresu využijí lépe než k defenzivě.

„Opravdu tady nejsem od toho, abych nahazoval na zadní mantinel,“ usmíval se vítěz extraligy z roku 2014 (tehdy se Zlínem porazil právě Kometu) už při svém nástupu pod Špilberk.

Aktuálně dodává: „V play off nikdo neřeší, kolik má kdo gólů nebo asistencí. Důležité je vyhrát poslední zápas, na ničem jiném nezáleží.“

Za pravdu mu dala hned koncovka první čtvrtfinálové bitvy. Za svůj podíl na vítězném gólu Marcela Haščáka původně Holík asistenci ani napsanou neměl – tak se zdálo být jeho přistrčení puku na modrou čáru automatické. Po kontrole už mu ale bod do statistik přišel.

Může být na konci vyřazovacích bojů stejným žolíkem, jakým byl loni Krejčík? „Doufáme, že jo,“ říká jmenovaný obránce. S dovětkem: „Hlavně i loni bylo důležité celé mužstvo, ne jen jeden hráč. Někdo dá gól, někdo ne, ale zase odvádí práci, která není tolik vidět.“