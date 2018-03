Jako hrát proti Barceloně, těší se plzeňský šéf Straka na Kometu

„Pro lidi nemůže být nic lepšího. Oba kluby mají báječné fanoušky, města žijí hokejem. Bude to krásná série,“ věří 45letý Martin Straka.

Popravdě, neslušelo by tomuhle souboji víc finále?

Ne, je to jedno. Nemohli jsme si přát nikoho exkluzivnějšího. Je to stejné, jako kdyby Viktorka ve fotbale dostala Barcelonu... Tohle je to nejlepší, co nás mohlo potkat.

Plzeň vs. Kometa v play off Semifinále 2011/12

Plzeň - Brno 1:4 na zápasy (3:4, 0:1, 0:1, 3:1, 2:7)

Hlavní trenér: Marián Jelínek - v úvodní bitvě Škoda vedla rychle 2:0, jenže pak se zadrhla. Padla 3:4, další dva zápasy 0:1, až ve čtvrtém duelu urvala výhru díky trefám Pavla Vostřáka. Jenže pak doma schytala debakl 2:7. Byl to rok podceňované Komety, kterou až ve finále zastavily Pardubice. Čtvrtfinále 2013/14

Plzeň - Brno 2:4 na zápasy (1:4, 4:1, 2:1, 0:1, 2:3, 3:4p)

Hlavní trenér: Milan Razým - loučení kapitána Martina Straky, který si po zlaté sezoně ještě o rok prodloužil kariéru. Plzeň po prvním duelu v Brně vedla 2:1 na zápasy a dlouho byla lepší i v dalším souboji na ledě Komety. Jenže Čiliak všechny šance ustál a duel rozhodl jediný gól V. Němce. Brno pak podruhé dobylo plzeňskou tvrz a dramatický šestý duel rozhodl doma v prodloužení H. Zohorna po skvělé akci Koreise, plzeňského rodáka...

Až takový máte k Brnu respekt?

Všichni soupeři by byli těžcí. Ale tohle je nejlepší mančaft, který v lize je. Obhájci titulu. Když to shrnu, mají všechno - zkušenosti, rozdílové hráče, skvělé přesilovky, sebevědomí, umí hrát do těla. Je to ta největší výzva, která před námi může stát. A to je na tom to nejkrásnější.

Ideální tým pro play off?

Dokázali to loni, projeli to ke zlatu s velkou parádou. A teď ve čtvrtfinále Vítkovice sestřelili 4:0. Hrají výborně, jeden vedle druhého. Doufám, že to bude krásná série.

Věříte, že pro Plzeň bude zároveň i úspěšná?

Jasně, i my máme sebevědomí, stejně velké jako oni. Máme výborný tým, zkušené borce. A na semifinále se moc těšíme.

S Liborem Zábranským, šéfem Komety, máte hodně společného. Prošli jste jako hráči NHL, pak majetkově vstoupili do klubu, jste hlavní trenéři...

Nevnímám to jako souboj nás dvou. Je to o hráčích. Oni ze sebe musí na ledě vydat to nejlepší a my jim v tom na střídačce musíme co nejvíc pomoci. Aby si sáhli na dno, vyndali na stůl všechno, co je v nich. V tom je play off krásné. Kdo to dokáže, uspěje.

I s loňskem Kometa v play off vyhrála deset zápasů v řadě. To je výjimečná bilance.

Budu se opakovat. Narazili jsme na nejsilnějšího možného soupeře. Tak to je. A už to samotné je pro nás obrovská motivace. Vítkovicím se nepovedlo urvat jim ani jeden zápas, loni těch mančaftů taky moc nebylo. Deset zápasů v řadě v play off neprohráli, tak jednou se to snad zastavit musí, ne?! (úsměv)

Sledujte online První bitva mezi Plzní a Kometou začíná v našlapané Home Monitoring Areně v sobotu v 16.20 hodin, druhý zápas se hraje znovu v Plzni v neděli od 17.20.

Blesklo vám hlavou, že jako hráč jste s Brnem dvě série prohrál?

Vím o tom, nikdy jsem Brno v play off neudělal. I proto doufám, že teď to dáme. V kabině to pamatuje už jen pár kluků, takže z nich by na to nikdo neměl myslet.

Hraje Brno pořád stejným stylem jako tehdy v semifinále 2012 a čtvrtfinále 2014?

Jo. Rozdíl je v tom, že tehdy v těch sériích nebyli jasní favorité, to jsme byli spíše my. Měli jsme na své straně víc zkušených hráčů, ale stejně nás sundali. Tak doufám, že se to teď otočí. Bude to vyrovnané. My jsme vyhráli základní část, oni jsou obhájci titulu, mají Erata, Zaťoviče, další zkušené borce.

A také jsou odpočinutí. Ani z tohoto pohledu jste si nepřál raději Liberec či Pardubice, u kterých se únava mohla projevit?

To už nemá cenu probírat. Tohle je nejlepší, co nás mohlo potkat. Ať to dopadne, jak to dopadne...