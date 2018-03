Tohle už je jiná Plzeň, míní před semifinále brněnský Zaťovič

Za svých osm extraligových sezon v Karlových Varech odehrál útočník Martin Zaťovič proti Plzni kvanta vypjatých zápasů.

„Pro nás to bylo největší derby. Doma i venku bylo vyprodáno, docela se to hecovalo, takže jsem si to užíval. Takový hokej mě baví,“ vzpomíná 33letý reprezentant na časy, do kterých se nyní částečně vrací.

S Kometou Brno se postaví Plzni v semifinále extraligy. Začíná se na západě Čech.

Semifinále online První bitva mezi Plzní a Kometou začíná v našlapané Home Monitoring Areně v sobotu v 16.20 hodin, druhý zápas se hraje znovu v Plzni v neděli od 17.20.

Zůstala ta rivalita ve vás?

Z týmu, se kterým jsme se tehdy mydlili my, už tam moc hráčů není, mají trochu jiné mužstvo. Vyhráli základní část, bude to super hokej, těším se na to.

S kým jste si tehdy dával do těla nejvíc?

Tam se to celkově docela hodně mydlilo. Byl to boj, Plzeň na tom vždycky měla postavený tým, že v něm měla bojovníky. Hodně se dohrávalo, bylo to hodně o soubojích, vždycky to obě strany bolelo. Byla to dobrá derby, vyhecovaná.

Tyhle časy s Plzní pamatuje i Kometa. Mezi ní a borci jako Hollweg nebo Dvořák to vždycky jiskřilo. Existuje něco jako plzeňský hokejový styl?

Myslím si, že už ani Ryan (Hollweg) nehraje do těla tak, jak to dělával. Tedy do těla hraje, ale taky se přizpůsobil víc českému hokeji. Je platný v oslabení, blokuje hodně střel. Už ten tým má Plzeň jiný. Je tam Gulaš, je tam Mertlík, hrají hodně dopředu, hodně technicky. Šikovný je Indrák, tomu se teď daří. Přišli drobnější hráči, šikovní na puku. Proto si myslím, že i naše série bude spíš o hokeji. Samozřejmě se v play off bude hrát do těla, ale je to jiná Plzeň.

Přinesl tam tuhle změnu majitel a trenér Martin Straka, znalý současných trendů ze světa?

Jako hráč byl Martin Straka taky takový. Rychlý bruslař, dobrý na puku. Asi tenhle útočný styl Plzně bude jeho rukopis.

Jak se vy osobně cítíte v letošním play off? Je to lepší než loni, kdy jste měl po zlomenině ruky a nemohl jste pořádně vystřelit?

Teď jsem úplně v pohodě, v pořádku. Nějaké šrámy a naražení nepočítám. Loni to bylo docela dost vážné, tehdy jsem s rukou dva měsíce nemohl hýbat. Pro mě to byl očistec, hrál jsem pod práškama, ani výkony jsem neměl optimální. Spíš jsem to protrpěl.

Martin Zaťovič se raduje ze zisku Masarykova poháru.

Letos je to jiné?

Jo, letos si to užívám. Já play off zbožňuju. Hodně lidí to sleduje, není kam uhnout. Baví mě to.

Prý se u vás radost z hokeje pozná i podle toho, jak moc vám jede vyřídilka. Když jste naladěný dobře, tak prý nezmlknete.

(směje se) Ne, to asi ne. Tohle jsem dělal, i když jsem nemohl s tou rukou hrát. To je asi furt stejné. Oni si to kluci v šatně i přibarvují. Zas takový nejsem.

A když jste, hecujete raději svoje mužstvo, nebo štěkáte po soupeřích?

Jak kdy. Jak kdo na té druhé straně stojí. Když je tam kamarád, někdo, koho znám třeba z nároďáku, je to spíš sranda. Nejsem vyznavačem nějakých proslovů směrem k soupeři. Spíš mu ukázat nějaký dobrý hokej.

Trash talking není vaším šálkem čaje?

Spíš říkám věci ze srandy. Že bych na někoho slovně vyjel a urážel ho, to vůbec.

Byly takové ve čtvrtfinále Vítkovice? O jejich pokusech rozhodit Kometu se mluvilo hodně.

Nic zvláštního tam nebylo. Oni zkoušeli všelijaké věci, chodit do gólmana a tak, a vždycky v té potyčce něco bylo. Ale to je za námi, o tom nemá smysl se vůbec bavit.

S Plzní čekáte jiný hokej?

Doufám! Čekám, co bude, jestli ofenzivní zápasy, nebo spíš obrana. Podle mě na nás vletí, musíme se tedy na to připravit.

Odhadnete, jak bude první zápas v sobotu odpoledne probíhat?

Těžko říct. Oba mančafty docela dlouho stály, měli jsme pauzu. Na ten zápas jsem zvědavý. Nedokážu si představit, co bude. Potřebujeme už do začátku vstoupit připravení a nedávat Plzni přesilovky. Protože to může být série přesilovek jako s Vítkovicemi. Musíme držet nervy na uzdě.

Mluvil jste o pauze, hraje se poměrně brzo odpoledne, o svátcích... Naskočíte hned do tempa?

Mně osobně se nejlíp hraje později, klidně až večer. Ale začátek je daný, tak to je. Jsme v Plzni o den dřív, musíme být připraveni.

Čili jste asi rád, že nemusíte hrát od 11 hodin jako Liberec s Hradcem.

No pravda! A já si myslím, jak jsem nad tím přemýšlel, že ten dopolední zápas stál Liberec postup. Určitě. Hráli doma, chtěli vyhrát, jenže bohužel jiný čas, všechno špatně. Měli to v hlavách, to je jasné. To je ovlivnilo.

Když jsme u anomálií play off, tak hráči Sparty se scházejí na zápasy jiných týmů v šatně a za trest se musejí dívat. Co na to říkáte?

Něco jsem slyšel. Nevím, je to na jejich vedení. Záleží, jak oni si sezonu vyhodnotili, pro ně asi nedopadla nic moc, hráče platí, tak teď dělají takové věci.

Z vaší šatny je na první pohled poznat, že jde v play off do tuhého?

Teď ještě ne. To až přijde zápas. Volno bylo v pohodě, každý si udělá, co potřebuje. Pak to zase začne.

Zapadá do boje o titul i vaše boxerská příprava, kterou v létě absolvujete?

To ani ne. Spíš v létě využiju, že se nebojím nikoho a ničeho. Vím, kdy přitvrdit, kdy to pomůže týmu, kdy to jak zapůsobí. Je to ve mně. Pro svůj tým chci dělat maximum.

Přišlo s dobou, že jste se naučil tuhle svoji sílu využívat a nemít u toho krvavé oči?

Jako mladší jsem je měl. Když se to řezalo, došlo tam občas k faulu, který jsem nechtěl udělat. To se snažím korigovat. Dřív jsem se neuměl tak ovládnout, neměl jsem zkušenosti. Teď už vím, co kdy můžu.

Tohle vám někdo vysvětlil? Nebo to přinesl čas?

Ve Varech jsem začínal ode dna, musel jsem bojovat každý den o flek. Bylo mi tam předhazované, co musíme dělat, jak musíme soupeři škodit, vybojovat fauly pro tým, být neústupní. Tam to asi vzniklo. Měl jsem tam svoji roli. A tu jsem musel plnit.