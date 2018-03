Show začíná. Sebevědomí jsme i my, říká před semifinále plzeňský Indrák

Znovu patří ke klíčovým hráčům Škody, ve čtvrtfinále proti Olomouci si připsal tři góly včetně toho vítězného v pátém souboji. „Že z Brna čiší sebevědomí? Já myslím, že z nás čiší taky,“ prohlašuje odhodlaně před startem semifinále.

Semifinále online První bitva mezi Plzní a Kometou začíná v našlapané Home Monitoring Areně v sobotu v 16.20 hodin, druhý zápas se hraje znovu v Plzni v neděli od 17.20.

„Neřeším, že na nás vyšlo zrovna Brno. Musíme porazit každého, pokud chceme jít do finále. Ale bude to strašně těžké. Hlavně zdolat střední pásmo, budeme si zase muset dávat puky za ně a hrát co nejvíc u nich,“ říká Indrák.

Oba rivalové mají za sebou dlouhou pauzu, čtvrtfinále zvládli rychle. I ten, kdo se s tím lépe vyrovná, teď uspěje. „Podle mě na nás vletí, musíme se na to připravit a být nachystaní,“ uvažuje brněnský forvard Martin Zaťovič. „Jsem zvědavý, co s mančaftama ta pauza udělala. Musíme být připravení od první minuty, nedarovat Plzni přesilovky. Bude to série přesilovek, jako s Vítkovicemi, a my musíme držet nervy na uzdě,“ předpovídá.

Hodně sledovaný bude také souboj gólmanů. Plzeňský Svoboda vyzve Čiliaka, který loni Brno dotáhl k titulu. „Během sezony Čiliak nevyčnívá. Ale přijde play off a on je připravený dokonale,“ uznává Rudolf Pejchar, kouč gólmanů Škody. „Ale i Míra (Svoboda) je na sérii nachystaný výborně,“ přidá vzápětí.

Show může začít...