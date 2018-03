Hlava nahoře, rychlá klička. Kometa se chystá na tvrďáka Hollwega

„On samozřejmě dohrává souboje, ale přijde mi na něm, že není zákeřný. Hráč si tě najde v tu pravou chvíli a je to čistý hit. Je to tvrďák, ale i my umíme přitvrdit,“ říká o vousatém vlasáči s image rockové hvězdy brněnský bek Ondřej Němec.

Statistika jeho slova potvrzuje; své tři duely proti Kometě v letošní sezoně odehrál Ryan Hollweg bez trestné minuty. Výmluvná je ale i jeho druhá statistika z bitev proti Brnu: jeho borcům nasadil hned osm hitů.

V ROCE 2012. Plzeňský Ryan Hollweg a brněnský Jan Švrček v bitce.

„Míň hraje na puku, víc si všímá osobních soubojů. Musíme být připraveni. Viděl jsem pár jeho hitů ze série Plzně proti Olomouci a tam to bolelo,“ říká se směsí odhodlání a uznání Hynek Zohorna z Komety.

Co konkrétně bruslařsky špičkově vybavený brněnský útočník radí si na Hollwega připravit? „Ujíždět před ním opravdu ne. Když si vás dobře najede, trefí každého. Kromě toho, že je důrazný, je i dost rychlý,“ ví Zohorna. „Potřebujete být zapření, čekat každý souboj. Když vás trefí čistě, aspoň je to fér souboj. Nebude dohrávat jen Hollweg, budou to dělat i ostatní. Chce to být ready a myslet třeba na rychlou kličku, abyste ran dostal co nejméně,“ uvědomuje si.

Znovu mu dávají za pravdu čísla. Plzeň byla v základní části třetím nejvíc „hitujícím“ týmem a ještě o tři víc nárazů tělem než Hollweg (78) rozdal třeba obránce David Sklenička.

Časy z prvních sezon Komety v extralize mezi lety 2009 a 2012, kdy se to mezi Brnem a Plzní mlelo skoro pokaždé, nejspíš nečekejte. Vždyť i Hollweg se časem změnil. Stále sbírá minimum kanadských bodů (letos 2+2), ale jeho 13 dvouminutových trestů patřilo v dlouhodobé části k extraligovému průměru a celkový počet 71 trestných minut trumflo hned deset dalších zlých mužů.

„Má (Hollweg) roli, kterou plní. V každém mužstvu by to mělo být tak udělané, že hráč dostane svoji roli a dělá to, co mu jde nejlépe. Hollweg dělá to, co nejlépe jde jemu, my se budeme snažit praktikovat to, co umíme nejlépe my,“ vybízí Němec.

Nicméně i s tím, že míru důrazu Američanovy hry respektuje jako férovou, si uvědomuje moc dobře: „Hlava musí být pořád nahoře. To se už učí malé děti, že to tak je potřeba.“