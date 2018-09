Dva dny, dva duely, dvě výhry. Jdeme si za svým, zní z Komety

Jen co v sobotu dohráli v Chomutově, chvátali hokejisté Komety do svého autobusu. „Do půl hodiny jsme odjeli,“ líčil útočník Martin Zaťovič. „Přijeli jsme (do Brna) o půl jedenácté, takže jsme se dostali docela brzo do postelí. To nám pomohlo.“

Už v neděli totiž na modrobílé čekala další tvrdá šichta, tentokrát doma s Plzní. A kdo čekal, že v jejím závěru budou Brňané únavou sotva plést nohama, ten byl vedle. „V šatně jsme si říkali, že vypadáme a cítíme se líp,“ prozradil Zaťovič.

Tenhle pocit obhájci titulu přetavili ve vítězný zásah pouhých 73 vteřin před koncem a extraligu tak nemohli zahájit lépe. V Chomutově uspěli 4:2, Plzeň přetlačili 3:2. „Je super, že jsme dvakrát vyhráli, ale tím sezona nekončí,“ prohodil Zaťovič.

Má pravdu, sezona teprve začíná. Ale Kometa už v ní ukázala známé rysy, kterými si dvakrát za sebou podmanila celou extraligu. „Myslím, že předvádíme dobrou hru. Jdeme si za svým, hrajeme důrazně a je to vidět,“ liboval si Zaťovič.

Hlavně se však modrobílí opět nenechají rozhodit nepříjemnostmi. Že v Chomutově přišli o dvougólový náskok? „Zaplať pánbůh jsme to pak ubojovali, tým ukázal obrovskou sílu,“ jásal útočník Lukáš Nahodil.

Dvakrát přišla Kometa o vedení také včera proti Plzni. Jenže za vítězným gólem se drala tak vehementně, až se ho dočkala. „V závěrečných deseti minutách nám narostla křídla, měli jsme spoustu sil a hnali jsme se za vítězstvím,“ konstatoval trenér Kamil Pokorný.

Spásnou trefu nakonec jeho celku přihrála přesilovka. V Chomutově mistři využili dvě, včera až tu poslední. „Dneska nám moc nešly, oni to docela dobře bránili a skákaly nám puky. Šli jsme do toho, že máme poslední šanci s tím něco udělat. Řekli jsme si pořádně, co budeme hrát, žádné vymýšlení. A padlo to tam,“ popisoval Zaťovič, který se předtím postaral o první letošní domácí trefu. „Ale doufám, že platit bude jen Lešek (Leoš Čermák) za úplně první gól sezony,“ usmál se.

Kometu teď čekají ještě další dva víkendy protkané náročnými dvojzápasy. Ten úvodní však ukázal, že si s tím umí poradit. „Uvidíme, nechci teď něco říkat,“ zůstal Zaťovič opatrný. Připustil však, že v neděli se jeho celku hrálo lépe než v sobotu. „V Chomutově to bylo hodně těžké, byl tam docela špatný led. Když hrajeme doma, fanoušci nám taky pomůžou. A hlavně Plzeň přijela hrát hokej, což pro nás bylo super. Lidem se to muselo líbit a dopadlo to pro nás parádně.“