Zmar hokejistů Brna v Hradci spustila nevídaná hrubka gólmana

„Domácí si vyhrát zasloužili, agresivita a emoce byly na jejich straně. Nám se ten zápas dnes nepovedl,“ přiznal Kamil Pokorný, trenér poražených.

Brněnskou pohromu odstartoval málokdy vídaný kiks. Brankář Karel Vejmelka v 7. minutě nahrál před prázdnou branku Lukáši Cingelovi přímo na hůl a následně stačil už jen zoufale padnout tváří k ledu. Cingel pohodlně zavěsil.

„Udělal jsem to nejhorší, co jsem mohl. Dlouho jsem se rozhodoval, kam rozehraju, až se stalo tohle,“ hlesl Vejmelka před novináři.

Hosté jeho minelou přišli o vedení získané rychlým (a krásným) gólem Alexandra Malleta ze 2. minuty. Důrazně forčekující spoluhráči akci nachystali a Radim Zohorna kanadského útočníka našel ideálně postaveného u tyčky.

„Brno má opravdu výtečné mužstvo. Možná i proto jsme nastoupili se zbytečným respektem. Po gólu to na nás ještě víc padlo,“ podotkl hradecký trenér Tomáš Martinec.

O tuhle psychologickou výhodu ale Kometa dost brzo přišla. A nejen to. Půl minuty po Vejmelkově kiksu zkratovala pro změnu celá brněnská defenziva a Maris Bičevskis otočil skóre na 2:1.

Paradoxně nejhůř u zlomových 29 vteřin vypadali v dresu Komety hrdinové pár dní staré výhry nad Pardubicemi. Minulou středu zahráli Vejmelka a obránce Tomáš Malec skvěle, včera na východě Čech selhali. Malec se před gólem Hradce Králové na 2:1 nestíhal vrátit s najíždějícími soupeři.

Prohra 3:6 je pro Kometu pátou porážkou od Mountfieldu za sebou. „Těžko říct, proč se to takhle nahromadilo. Minulý zápas tady (v Hradci) byl úplně jiný než dnes. Bohužel se nám nepodařilo urvat vítězství, musíme se poučit hlavně z chyb a příště to udělat jinak, abychom byli úspěšní,“ řekl Vejmelka.

Kašík ještě nenastoupil

Pomyslná deka padla v neděli téměř na celé brněnské mužstvo. Naděje mu svitla ještě ve 13. minutě, kdy Petr Holík krásnou střelou srovnal na 2:2, i na to ale domácí měli odpověď. Vedení si vzali zpět podruhé a definitivně.

„I když jsme dali v první třetině dva góly a prohráli jsme ji 2:3, byla na domácích vidět větší agresivita, vyhrávali osobní souboje,“ hodnotil trenér Pokorný. „Gól ve druhé třetině v přesilovce pět na tři určil ráz utkání,“ vyzdvihl Pokorný zvýšení Mountfieldu na 4:2.

Dva góly vítězů dal zkušený centr Radek Smoleňák, který se prosadil čtyřikrát ve dvou zápasech od návratu ze Švýcarska.

Vejmelka zůstal v brance přes šest inkasovaných gólů až do konce; mladého Lukáše Dostála, chytajícího první ligu za Třebíč, trenéři ze střídačky do boje neposlali. Libor Kašík, posila z Chabarovsku, nebyl ani ve druhém utkání v řadě po oznámení příchodu do Komety k dispozici. Zřejmě se tedy dál čeká na vyřízení formalit s KHL, odkud Kašík do Brna zamířil.

„Chyba z mé strany byla špatná. Snažil jsem se koncentrovat dál na svůj výkon a zapomenout na to, co se stalo. Bohužel se to úplně nepovedlo,“ uvedl Vejmelka.

Venku Kometa padla potřetí za sebou. A právě tři další zápasy venku ji nyní čekají. Po Lize mistrů (v Tampere bude zítra hájit náskok 5:1 z prvního utkání doma) se představí v extralize v sobotu v Karlových Varech a v neděli v Litvínově. Doma nastoupí až 28. listopadu proti Olomouci.