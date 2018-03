Vítězný mód Komety. Rodí se v extraligovém play off nový hegemon?

Dala by se z toho sepsat poučka do aktuálních hokejových učebnic: Play off? To je část sezony, v níž pravidelně vítězí Kometa. I v neděli brněnská hala bouřila. Jejich modrobílí oblíbenci křepčili na ledě. Zdolali Vítkovice 3:1, v celé sérii je smázli 4:0!

Kometa jako první tým extraligy slaví postup do semifinále. Jednoznačně. Za nejkratší možnou dobu. A rázem se parta z Brna stejně jako loni zařazuje mezi hlavní kandidáty na titul. Proč? Protože Kometa najela na mistrovský mód. V play off se může pochlubit dechberoucí bilancí, která ve vyrovnané soutěži budí respekt. Ovládla 16 z 18 posledních utkání v bojích o titul. Podobně válcoval extraligu snad jen v dobách největší slávy hegemon ze Vsetína. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Máme strašně zkušený tým, spousta hráčů toho má hodně za sebou. Víme, jak se připravit,“ říká brněnský útočník Jan Hruška. Jistě, můžete namítnout, že je to fráze. Jenže potom si poslechněte slova vítkovického útočníka Jakuba Lva: „Nezdá se mi, že by Kometa nějak vyrostla.“ Ne, doopravdy nevyrostla. Jen ví, kdy má zapnout. Protivníky v play off deptá. Poprvé je přetlačí v prodloužení, podruhé si pohlídá těsné vedení, potřetí drtivě nastoupí a zbytek mače šetří síly. A počtvrté obrátí zle vyvíjející se duel. Přesně tak obhájci titulu rozebrali Vítkovice. „Celou sérii byli lepší. Hráli zkušeně, dokázali si pohlídat výsledek, klobouk dolů,“ vysekl poklonu semifinalistům gólman soupeře Patrik Bartošák. Vítkovický styl v základní části experti vychvalovali, včera hryzal Bartošák a spol. zklamání. „Je to ostuda. Strašně se stydím,“ lamentoval nejlepší brankář základní části. Kometa se od minulé sezony může opřít o hvězdy – olympioniky Erata s Němcem, další reprezentanty Krejčíka se Zaťovičem. Jen velká jména však úspěch nezaručí. ]„Každý mančaft by měl projít i horším obdobím. Někdo projede základní částí jako nůž máslem, ale podle mě má potom těžší play off,“ podotýká šéf a kouč Komety Libor Zábranský. Brňanům po základní části patřila pátá příčka. Jejich série s Vítkovicemi měla být tou nejvyrovnanější. Kometa však soka sežehla a hladová je dál. „V týmu mám vítězné typy,“ tvrdí Zábranský. Do formy se dostává slovenský fantom Čiliak, čtyřicetiletý kapitán Čermák se klidně poštěká s Kurovským nebo Szturcem, tedy vítkovickými mladíky, kterým by klidně mohl dělat tátu. Druhá série se dramatizuje Zdaleka jasno není v další souběžně hrané sérii. Pardubice o víkendu zabraly, dvakrát přetlačily favorizovaný Třinec a dorovnaly čtvrtfinálový účet na 2:2. Obětavost, soudržnost a trpělivost v koncovce zatím ženou Dynamo dál, než si kdokoliv před sezonou představoval. „V takových zápasech je to klíčové,“ přitakává pardubický bek Petr Čáslava. Dynamo ve třetím klání zvládlo téměř nemožné, když ubránilo oslabení ve dvou mužích proti šesti. Oceláři hráli bez brankáře, domácí kapitán Rolinek ztratil hokejku, a když zablokoval střelu, rozburácel halu, jako by padl gól. I proto se série Třinec – Pardubice ve středu stěhuje do Slezska. To v Brně se vyhlíží semifinále. „Budeme se dívat sami na sebe, věřit si, dřít a makat. O tom je play off. A jestli z nás bude mít další soupeř obavy? Netroufnu si říct. A je mi to jedno,“ dodal Zábranský.

