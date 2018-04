KOMENTÁŘ: Stejná, ale přece jiná. Zažije Brno zlatý mejdan?

Kometa opět proletěla do bojů o mistrovský pohár. A chce se dodat: naprosto stejně jako loni. Brňanům postačil k postupu do finále téměř minimální počet zápasů (po sériích 4:0 a 4:1, loni 4:0 a 4:2). Opět deptá soupeře nezdolností a vynikajícím Čiliakem v bráně. Mistrovský kádr se téměř nezměnil.

Ale právě Nečas a jeho výkony ukazují, že přece jen je něco trochu jinak. K titulu táhnou Kometu jiní hokejisté než před rokem.

Kromě talentovaného teenagera, jenž se už v loňském play off blýskl čtyřmi trefami, třeba válí bratři Zohornové. Šikovný Hynek bodoval v každém utkání letošního play off, vytáhlý Radim zase perfektně doplňuje elitní útok Martina Erata. Celkově si semifinálovou trefu proti Plzni zapsala desítka modrobílých chasníků, což vystihuje brněnskou týmovost, vyrovnanost a nevyzpytatelnost.

Brnu se zkrátka daří nalézt nové zbraně a přednosti. Ano, (pádnějších) důvodů existuje víc, ale právě absence tohohle bývá příčinou, proč se za poslední dekádu nepovedlo v extralize nikomu obhájit titul. Naposledy to svedla Sparta (2006 a 2007).

Nyní se ji pokusí napodobit brněnský mančaft, který se po sezoně promění. Teenager Nečas se vydá do zámoří. Lukrativnější štaci v cizině by se nebránil třeba klíčový bek Krejčík. Kapitán Čermák a matador Erat budou dumat, jestli neukončit kariéry. „Jsou to vítězné typy. Jsou špičkově připravení. Když budou zdraví, mohou hrát dalších pět let,“ tvrdí šéf Komety Libor Zábranský.

I on sám jako protřelý stratég a manažer tuší, že je nejvhodnější chvíle, aby tahle parta v Brně spáchala ještě jeden zlatý mejdan.