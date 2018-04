Jde vůbec porazit? Hokejová Kometa se valí dál bez zakolísání

„Pokud takhle budeme hrát pořád, tak nejsme k poražení,“ prohlásil útočník Martin Nečas. Troufalá slova? Možná, ale Kometa na ně má plné právo. Svou třídu znovu ukázala o víkendu v Plzni, kde suverénního vítěze základní části zlomila 3:2 a 4:1.

Díky tomu modrobílí po roce opět klepou na finálová vrata, otevřít je mohou už po dvojici domácích zápasů (hraje se zítra od 18.30 a ve čtvrtek od 17 hodin). „Pořád jsme na půli cesty. Můžeme slavit do půlnoci, jak říká Martin Erat. Zítra je zase jiný den,“ upozorňuje obránce Ondřej Němec. „Musí nám zůstat pokora a plnění systému.“

Téhle partě poslušných bojovníků však nehrozí, že by zpychla nebo zvlčela. Kometa už loni v play off připomínala dokonale naprogramovaný stroj a letos pokračuje podle stejného kódu, který soupeři ne a ne prolomit. „Do každého zápasu jdeme s tím, že budeme plnit, co si řekneme. A zatím to stoprocentně vychází. Nemáme důvod nic měnit nebo se nechat vyprovokovat,“ oznamuje Němec.

Ve čtvrtfinále proti Vítkovicím ještě Brňané možná vychytávali mouchy, protože tři ze čtyř utkání museli otáčet. Plzni však zatím v semifinále nedali k vedení čuchnout. Jakmile dali úřadující mistři první gól, soupeř byl v úzkých. „Musíme se snažit, abychom vedli my,“ nabádá plzeňský útočník David Stach.

Jenže to jde těžko, když v brněnské brance čaruje Marek Čiliak. Ve druhém duelu právě proti Stachovi zázračně vytrčil svůj beton. „Z deseti pokusů by to byl osmkrát gól,“ zoufal domácí nešťastník. „Je v laufu, ale musíme se snažit na něj vyzrát.“

To se však snáz řekne, než udělá. „Věříme mu a on věří nám. Chytá fantasticky. V pravý moment vytasí klíčový zákrok, který mužstvo nakopne. Je to náš základní kámen,“ chválí Němec slovenského gólmana. Ten komplimenty vrací. „Hrajeme kolektivně. Kluci se obětují a to je nejdůležitější,“ oceňuje Čiliak.

Roli hrdiny je však v brněnské družině připraven převzít kdokoli. Ve druhém mači například stříleli důležité góly mládenci Radim Zohorna a Martin Nečas. „Máme mix zkušeností a dravého mládí. Kluci vyzrávají zápas od zápasu. Loni to byli mladíci, letos už to jsou klíčoví hráči,“ vyzdvihuje Němec.

Nečas si v neděli dovolil mimořádně drzou akci, kterou zakončil parádním gólem. „Celá střídačka mi říkala, ať víc střílím, tak se mi to v hlavě promítlo, ale stejně jsem udělal stahovačku,“ líčil devatenáctiletý talent. „Letos si play off užívám mnohem víc. Už nejsem žádný nováček a budu tu až do konce. Doufám, že pojedeme za titulem.“

Nyní to vypadá, že v té jízdě Kometu nemá co zastavit.