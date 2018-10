Kometa na Spartě zářila, jenže pak zhasla. Podruhé za sebou padla

Euforie z výkonu brněnské Komety ve šlágru 12. extraligového kola na Spartě vydržela včera jenom do poloviny první třetiny. Bedřich Köhler a Peter Mueller poslali hosty do nadějného vedení, které však Sparta začala ještě do první přestávky likvidovat, a ve druhé třetině skóre třemi „slepenými“ trefami otočila.

„Paradoxně první třetina nebyla z naší strany úplně ideální, ale shodou okolností jsme v ní dali dva góly. Ve druhé části hry jsme polevili. Začali jsme hrát zase ve třetí třetině, byl tam tlak, a škoda, že z dorážek nepadl nějaký gól,“ hodnotil zápas brněnský obránce Juraj Mikuš.

Před sezonou přišel do Komety právě z týmu nedělního soupeře, proti Spartě nastoupil od té doby poprvé. K asistenci na první gól mohl přidat i vlastní přesnou trefu, k dispozici měl samostatný nájezd, který mu ale brankář Matěj Machovský zlikvidoval.

„Trochu mi možná trvalo, než jsem puk zpracoval, jak jsem potřeboval. Pak jsem ho však vystřelil přesně tam, kam jsem chtěl. Dával jsem mu to pod ruku. Bohužel mu to ruku trochu škrtlo a vyletělo to pod ní ven,“ popsal vysoký obránce akci, k níž se dostal po návratu z trestné lavice.

Zápas se před nejvyšší návštěvou sezony 15 471 diváků prudce změnil ve druhé třetině, kdy hrála Kometa často na puku a byla aktivní. Nepočínala si však dostatečně důrazně v útočném pásmu a domácím několik šancí nabídla.

„Chtěli jsme to moc přehrávat a kombinovat,“ všiml si Mikuš.

Stejně jako v pátek doma s Libercem i v neděli v Praze „zhasla“ Kometa ještě v první dvacetiminutovce. V obou duelech dala dvě branky na začátku utkání. Od té doby už nic.

Výsledkem je druhá porážka v řadě s nulou bodů na kontě, což se obhájcům titulu stalo poprvé v sezoně. „Potřebujeme být trošku zarputilejší, nahodit si puk, zbourat někoho, tlačit se do brány, hrát jednodušeji. Teď to hrajeme trošku jako profesoři,“ konstatoval útočník Martin Dočekal.

Brněnské mužstvo trápí výrazná propast ve střílení gólů mezi první lajnou a zbytkem sestavy. Elitní formace nastřílela 14 branek, což je skoro polovina z jedenatřiceti, které má Kometa na kontě.

„Další lajny (kromě té první) musí být víc psi, jít za gólem,“ myslí si Dočekal. Sám je jedním z těch, kteří se v útoku trápí, do sítě se ještě v letošní extralize netrefil. „Nedám gól ani do prázdné,“ stýská si. Ani jeden gól ještě ze hry nedal Lukáš Kašpar.

Sparta navíc podala dobrý výkon. „Je to jiná Sparta než ta, ve které jsem působil. Hrají modernější hokej, nahoru dolů, neroztahují to do stran. Hrají účelně, jednoduše, mají na to i typy hráčů, zatím se jim to, aspoň podle výsledků, daří,“ všiml si Mikuš.