Unikátní obhajoba Komety. V pojetí hry mistra byly proti loňsku rozdíly

Žerty stranou, obhajoba titulu je v české nejvyšší soutěži unikátní záležitostí. Srovnání s dominancí Brna ve vyřazovací části na čtyři vítězství snese jen tažení Vsetína z roku 1996. Tehdy Valaši prošli play off s bilancí 12:1 na zápasy. Kometa prohrála ve svých mistrovských sezonách v play off vždy jen dvakrát.

Pražské Spartě se v letech 2006 a 2007 obhajoba titulu podařila s celkovým skóre ze dvou sezon 24:9.

„Slýcháme, jak si hráči v Brně pochvalují, že mají skvělou partu. Především jsou to ale skvělí hráči, ne jsou tam žádní slabí, jde o výborně vybalancované mužstvo,“ uvedl bývalý trenér Marek Sýkora.

Boj o Masarykův pohár se letos změnil v čekání na to, zda Kometa zakolísá, což se nakonec nestalo. „Myslel jsem si, že Vítkovice ve čtvrtfinále ji mohou potrápit hodně. Stejně tak před semifinále jsem si myslel, že Plzeň bude Brnu nebezpečnějším soupeřem. Není ale náhodou, že na Kometu nikdo nedosáhl. V tom, jak play off umí hrát, je jediná v extralize,“ řekl uznale bývalý brněnský hráč Tomáš Svoboda.

Na pohled jsou oba brněnské tituly hodně podobné. Suverénní výkony a hladké série 4:0 nebo 4:1.

Zajímavé ale je, že přes stejně drtivou bilanci byly v pojetí hry staronového mistra rozdíly, vypovídající o tom, jak chytře dokázala měnit svoji tvář podle aktuální situace.

Srovnání dvou titulů Komety Brno.

Například loni disponoval drtivou útočnou silou v elitní formaci. V ní hrál hvězdný Marek Kvapil a obranu tvořili „sběratelé bodů“ Ondřej Němec a Jakub Krejčík. Letos? Kvapila nahradil typově jiný Radim Zohorna a první lajna tak přišla o střelce, kreativní Krejčík ustoupil do druhé obrany, odkud podporoval další útočné trojice, a rázem se těžiště produktivity přesunulo do dynamicky hrající třetí pětky.

Před rokem bodování Komety v play off vyhrál obránce. Letos byl nejlepší bek v žebříčku pátý a druhý nejlepší bek se dělil o 12. místo.

Kdo a obhájil 2017-17 Kometa Brno

2006-7 Sparta Praha

1995-9 Vsetín



„V obraně má Kometa kromě Krejčíka a Němce defenzivní beky, ranaře, kteří jsou tvrdí a nepříjemní. Nevidíte od nich žádný světový hokej, jenže hrají spolehlivě a plní bezchybně svou úlohu,“ všiml si Sýkora.

Odlišně než loni ukazoval svoji třídu i brankář Marek Čiliak. Zatímco v minulém play off nasbíral čtyři čistá konta, letos mu patřilo „jen“ jedno. O to důkladněji ale hájil branku, když šlo o všechno. Jen jedinkrát dostal víc než dva góly. To, že Kometa 12x víc než dva góly dokázala dát, matematicky znamenalo jistotu dvanácti výher a titulu.

„Líbí se mi na nich, že mají střeleckou sílu, což je jinak jeden z největších malérů českého hokeje,“ připomněl Sýkora. Vyzdvihl ale i ekonomickou stabilitu klubu, umožňující angažovat špičkové hráče, a působení šéfa Libora Zábranského na tým. „Kometa hraje, má to nějaký smysl, hráči se dokážou v pravou chvíli sebrat, to není samo sebou. To nezvládnou hráči sami o sobě, ale potřebují někoho, kdo je vybudí,“ pravil.