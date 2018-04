Kometa začala hrát jako Kometa, těší Zaťoviče po druhém finále

Brňané vyhráli druhý zápas 3:2 a Zaťovič zvyšoval ve 30. vteřině třetí třetiny na 3:1.

„Začali jsme hrát jako Kometa. Včera jsme tak nehráli, dneska jo,“ sypal ze sebe spokojený válečník. V čem byl největší rozdíl mezi prohraným sobotním a vítězným nedělním duelem? „Ve všem. Zlepšili jsme se o 100 procent,“ pravil Zaťovič bez otálení.

Svůj gól vsítil nečekaně, střelou hned po vhazování překvapil všechny. Nejvíc třineckou obranu. Petr Holík vyhrál buly, přiťukl puk do strany a Zaťovič pálil.

„Nějaké signály máme. Domluvili jsme se a vyšlo to. Dával jsem to na první tyčku nahoru. Věděl jsem, kam mířím. Gólman nic neviděl,“ byl si jistý střelec.

Třinecký brankář Šimon Hrubec jeho slova potvrdil: „Jen jsem zaregistroval černou šmouhu, jak mi prolítla nad levým ramenem.“

Že se blíží pohroma, tušil už při vhazování. Snažil se zajistit si výhled přes bránícího Lukáše Krajíčka, na kterého si pro jistotu ještě křikl. Jenže se v té rychlosti nedokázali ideálně zkoordinovat. „Zakřičel jsem si, ať mi (Krajíček) uhne, on chtěl, ale nešťastně šel na druhou stranu. Já jsem Zaťoviče vůbec neviděl,“ přiznal Hrubec.

Spravedlivě se přiklonilo střelecké štěstí k jednomu z nejlepších brněnských hráčů úvodního finálového víkendu ve Slezsku. Už v sobotu byla jeho lajna nejnebezpečnější.

„A já jsem tam trefil tyčku,“ pousmál se Zaťovič. „V sobotu to bylo za špatného stavu, takže to nic neřešilo. Gól, který rozhodne zápas, je o to cennější a sladší. Jinak to ale víc neřeším, o to, kdo dá góly, nejde. Máme jeden cíl, jednu společnou práci. Je to 1:1, jede se dál,“ dodal.

Vyrovnaný stav panuje ve finále i proto, že v hektickém finiši nedokázal proti ležícímu brněnskému brankáři Marku Čiliakovi vyrovnat Aron Chmielewski. Bekhendem se chystal přes Čiliakovu ruku zasunout puk k tyčce, ale o kousek netrefil.

„Byl jsem od něj metr a půl a už jsem chtěl zvedat ruce. Obcházel gólmana dobře, položil si ho. Nevím, co se pak stalo, jestli mu to sjelo,“ vyprávěl Polanský, který předtím snížil v 57. minutě na 2:3.

Litoval toho, že snížení nepřišlo pro Oceláře o několik minut dřív. A taky dvoubrankové ztráty, která přišla po Zaťovičově pohotové akci.

„Když dostanete gól po buly ve 30. sekundě, tak je to silná káva. To se nám stát nemělo, za stavu 1:3 to bylo hodně těžké,“ uvědomoval si.

Zejména když Kometa ukázala svou sílu. Co vlastně znamená „hrát jako Kometa“?

„Hrát víc na puku, dovolit si v útočném pásmu, rozehrávat dobře od nás ze třetiny a samozřejmě přitvrdit,“ vyložil Zaťovič.

V bojovnosti hráčů Brna byl oproti prvnímu zápasu znatelný rozdíl. „V sobotu to bylo ovlivněné dvěma rychlými góly Třince. Na tom to celé padlo, byli jsme studení. Dnes (v neděli) to tam jako prvnímu padlo nám. A jak jsme viděli, naše síla je obrovská.“