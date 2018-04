Zastavit Kometu. Najde Třinec recept, jak zvrátit finálovou sérii?

K extraligové trofeji však chybí Brnu ještě jedno vítězství, o které bude usilovat v neděli od 17 hodin v Třinci. Najdou Oceláři způsob, jak zvrátit finálovou sérii, v níž ztrácejí 1:3? A proč mají obhájci titulu na dosah další zlato?

Hlava

Psychika. Rozpoložení. Pohoda. Forma. Nazývejte to, jak uznáte za vhodné, ale brněnská družina má nespornou výhodu.

Kometa může, Třinec musí. „Do jejich hlav nevidím, ale nechtěl bych být na jejich místě,“ prohodil po čtvrtém finále útočník Komety Jan Hruška.

Třinečtí se snaží chmury zahánět. V každém rozhovoru neopomenou zmínit bojovné formulky, jenže pod návalem smutku po třetím finále třeba z obránce Vladimíra Rotha vypadne: „Co změnit? Z naší strany to bylo dobré. Někdy to tam musí spadnout.“

A podobná slova zněla po každé finálové prohře Třince.

Variabilita

Síla Komety spočívá v její variabilitě. O její finálové body se postaraly různé lajny s různorodými úkoly a rozličné strategie. A i při jediné porážce v úvodu série Kometa prokázala, že pro ni není tabu ani důrazná hra na hranici pravidel (nebo těsně za nimi).

Finálový mečbol Brňané zase uzmuli díky soustředěné defenzivě. „Bylo vidět, že hrají zanďoura, kterého předtím v Třinci nehráli. Jsou zkušené mužstvo. Když vedli, chtěli si to pohlídat a pohlídali si to,“ postřehl forvard Ocelářů Roman Vlach.

„My musíme hrát na puku, snažit se být co nejvíce u nich ve třetině a vytěžit víc gólů,“ pronesl třinecký útočník Vladimír Svačina. Tohle Třinec dovedlo do finále, jenže dovede to Oceláře i k trofeji?

Zkušenost

Je to těžko uchopitelný sportovní atribut, ale nelze ho ignorovat. Zkušenost. Drtivá většina hráčů Komety zažila zlaté play off už loni. Za poslední dvě sezony mají Brňané ve vyřazovacích bojích úchvatnou bilanci: 23 výher, 4 porážky.

Kometa si počíná mimořádně efektivně, v žádném finále vyzyvatele ze Slezska nepřestřílela. Ve třetím finále v Brně byl poměr střel markantní 18:27, přesto se z triumfu 3:2 radovali domácí.

Gólman

Traduje se, že play off rozhodují brankáři. A v minisouboji Čiliak versus Hrubec zatím vede, byť lehce, brněnský strážce. Naposledy se třinecká jednička poroučela z brankoviště už po 12 střelách, ze kterých čtyřikrát inkasovala.

Šimon Hrubec to měl obtížné, vůbec jsme mu nepomohli,“ uznal třinecký trenér Václav Varaďa. „Ve třetí třetině jsme se v hlavách už chystali na další zápas. Kluci prohru smáznou, odpočinou si, znovu se vydají a budou chtít vrátit sérii do Brna.“

Energie

Budou mít Oceláři ještě z čeho brát? Proti nim hovoří i novodobá historie. Z 15 finálových sérií, v nichž se hraje na čtyři vítězství, se pouze třikrát radoval celek, který předtím v play off zvládl víc duelů.

„Únava může mít výrazný vliv,“ potvrzuje hokejový expert Milan Antoš. I v Kometě po čtvrtém finále vycítili, že v úplném závěru extraligy mají navrch. „Měli jsme víc sil. A líp jsme s nimi hospodařili,“ poznamenal centr Hruška.

I proto se zdá, že Třinec dokáže Kometu porazit. Ale ovládnout celé finále? To je tuze náročná fuška, při níž už nesmí chybovat.