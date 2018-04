V Brně panuje zlaté klima. Zrodil se z něj rekordní titul pro Kometu

„I když... teď mám pocit, že si ho někdo z marketingového oddělení půjčil,“ doplnil šéf Komety.

Pokud se loňská trofej ještě někde „toulá“, dohledávat ji nemusí. Má novou. Kometa v neděli v Třinci zvítězila 4:1, finálovou sérii ovládla stejným poměrem a Zábranský po roce zvedal Masarykův pohár nad hlavu!

Zakřičel si radostí.

Popustil emoce, což běžně brněnský boss nedělá.

Zatímco loni byl hlavním příběhem návrat dlouho chřadnoucí legendy zpět na trůn po více než půl století, nyní Kometa napsala jiný.

Poprvé od roku 2007 se povedlo extraligovým šampionům obhájit zlato. Ziskem 13. titulu se stalo Brno nejúspěšnějším klubem tuzemských hokejových dějin!

Jak se utvořilo zlaté klima nad Brnem? V Kometě zůstala touha po úspěchu. Žádná mistrovská kocovina, žádný rozprodej tahounů, jak bývá v Česku zvykem. „Základním kamenem je Marek Čiliak,“ vyzdvihuje bývalý dlouholetý bek Komety Jozef Kováčik slovenského brankáře. „Jeden bojuje za druhého. Hráči jsou jako puzzlíky, které zapadají dohromady. A z nich vznikne Kometa.“

Chcete důkaz brněnské soudržnosti? Třeba v poslední semifinálové bitvě za rozhodnutého stavu pro Kometu plzeňský Hollweg bodl neférově špičkou hole beka Gulašiho. A jako první se do zámořského rabiáta pustil Martin Erat, defenzivního dělníka se pokusila zastat největší hvězda Komety.

Že 36letý lídr po svém prvním velkém seniorském zlatu neukončil kariéru, znamenalo pro Brno bingo. Zábranského vize udržely na Moravě i beka Němce nebo reprezentanta Zaťoviče. Ze stěžejních borců před obhajobou zmizeli z Brna jen střelec Kvapil a stálice Kováčik. Právě předsezonní odchod slovenského srdcaře a mezi brněnskými fanoušky oblíbeného chlapíka vykresluje, že Zábranský zvládá i (lidsky) obtížná manažerská rozhodnutí.

„Každá pohádka jednou skončí,“ pokrčí rameny 38letý bek, jenž dohrával sezonu ve Zvolenu. „Ale Libor je dobrý člověk. Pamatuju si, že se na Slovensku v těžkých situacích objevovaly výhrůžky s výplatami nebo sankcemi. On vždycky hledal jinou cestu. Říkal, že tohle by tým potopilo ještě víc.“

Nadhled, rozvaha, klid. Žádná okázalá prohlášení, ale zároveň víra ve vlastní schopnosti. To jsou věci, jež Zábranský jako koučující majitel přenesl na tým. „Každý mančaft by si měl v sezoně projít horším obdobím,“ prohlásil brněnský boss. „A naší povinností je najít z těžkého období cestu ven a být ještě silnější.“

Kometa na předvánoční výsledkový splín zareagovala sérií devíti výher, do play off vstoupila z pátého místa (loni byla šestá). „A to je zcela nová soutěž,“ opakovaly hokejovou poučku brněnské opory.

VIDEO: Oslavy hokejové Komety a jejich zlatého titulu na náměstí Zelný Trh v Brně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jejich slova nabyla poslední dvě sezony zcela nový rozměr.

Kometa podobně jako loni ve vyřazovacích bojích ztratila pouhá dvě utkání! Na extraligové poměry nadstandardní, ale zároveň semknutý tým ničil soupeře nejrůznějšími způsoby. Vítkovice rozebíraly precizní brněnské přesilovky. Plzni v semifinále několikrát jako nezadržitelný expres ulétl 19letý Nečas. V sérii o titul zase Brňané prokázali, že dokážou hrát tvrději, efektivněji a koncentrovaněji než Třinec.

Třeba v neděli paralyzoval Oceláře po 25 sekundách pohotovou dorážkou Radim Zohorna, brzy poté zvýšil náskok Nečas. O góly se postarali dva nejmladší hráči sestavy. Ti zkušenější se zase perfektně připravili na vrchol roku. Kometa měla štěstí, že se jí vyhýbala zranění klíčových person.

I když při zmínce o individualitách... Brněnští hráči (až na gólmana Čiliaka v play off) nedominovali sledovaným individuálním statistikám. Kometa v základní části ani ve vyřazovacích bojích nevládla číslům ve využití a ubránění početních výhod. Nestřílela nejvíc branek, neinkasovala nejméně.

Kometa fungovala jako tým.

Proto Brno slaví.

Podobně jako na přelomu 50. a 60. let, kdy tituly strojově střádala parta kolem Bubníka, Dandy a spol. Tehdejší hegemonii poté převzala Jihlava.

Jak dlouho bude trvat současná brněnská nadvláda? Bude pokračovat v kariéře kapitán Čermák s hvězdným Eratem? Jak moc se promění zlatý tým? Kam povedou kroky stvořitele novodobé Komety Libora Zábranského? I to se bude řešit v následujících dnech.

V neděli na to byl ještě čas. Přímo v třinecké aréně a ve dvě stě kilometrů vzdáleném Brně se odehrával další zlatý mejdan.