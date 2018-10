Žádné kanonády, spíš líté boje. Mistři z Brna vítězí v úsporném režimu

Martina Nečase – jednoho z nejslušněji vychovaných mladých českých hokejistů, jenž v noci na pondělí poprvé zabodoval v NHL – zase školil, aby jej za každých okolností oslovoval „pane Zaťoviči“.

Šprýmař. Pohodář. Živel, který pozitivní energií dokáže nakazit i ostatní. K větší pohodě v brněnské kabině naposledy přispěl třiatřicetiletý reprezentant a účastník třech světových šampionátů i činy na ledě.

Jako třetí hráč extraligové sezony nastřílel hattrick, kterým pomohl obhájcům titulu k nedělní výhře 5:3 nad Karlovými Vary. „Konečně to tam napadalo. Snad se to nezadrhne,“ doufá brněnský kanón. „Když to bývá o gól, někdo může cítit nervozitu na hokejce,“ připouští Zaťovič.

Vyrovnané mače zažívá Kometa v nové sezoně pravidelně. Žádné kanonády, spíš líté boje.

O mistrovské kocovině nemůže být sice v Brně řeč. Přesto lze pozorovat tak trochu jiný tým než ten, který na jaře podruhé za sebou ovládl celé play off.

Seznamte se, Kometa verze podzim 2018.

Brňané povětšinou soupeře nerozcupují, nerozstřílí, neparalyzují. Mančaft s našlapanou ofenzivou s brankami šetří. Modrobílí, kteří mají ze sedmého místa špičku na dostřel, výhry ubojují. „Hrajeme spíš odzadu, a když se dostaneme do vedení, ten pocit to jen umocní,“ uvažuje brněnský útočník Lukáš Kašpar. „Jednobrankové vedení ale není nic, o co bychom se měli opřít a betonovat. Musíme dávat víc gólů,“ velí jedna z nejvýraznějších předsezonních posil Komety.

Chybí body beků, opory a Erat

Personální změny. To je jedna z příčin, proč Brňané v úvodu soutěže nerozdávají příděly na požádání jako v mistrovských sezonách.

Předloni, kdy šéf a kouč Libor Zábranský během jediného léta zlákal na extraligu nebývalé množství hvězd (bek Němec a útočníci Erat, Zaťovič, Kvapil nebo Vincour), Kometa při rozjezdu válcovala extraligu. Za osm kol nasázela 34 branek. Loni to bylo 28 tref. A letos? Dvacet.

Kometu opustili ofenzivní tahouni, kteří na jaře pomohli k titulu – mladíček Nečas, Hynek Zohorna nebo kreativní bek Krejčík. A když připočteme, že pár duelů promarodil Ondřej Němec, v Brně postrádají produktivního zadáka.

„Beci musí v první řadě dobře bránit a rozehrávat. Věci v útočném pásmu jsou nadstavba. Neřešil bych moc body, potřebujeme body do tabulky jako tým,“ míní jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný.

Kometě také schází (nejen při přesilovkách) nápady Martina Erata, jenž se pozvolna chystá na opožděný vstup do sezony. I bez největší hvězdy se její soupeři dokážou na Kometu vybičovat. Skalp šampionů láká v jakémkoliv odvětví a obměněný tým se s tím učí pracovat.

Mistrům z Brna uškodil i prapodivný start, kdy kvůli televizním přenosům první tři víkendy nastupovali v režimu sobota–neděle. „Dá se to odehrát, ale den volna navíc udělá strašně moc,“ prohodí Kašpar.

I přesto se Kometě daří střádat body. Jen úsporněji a jinak, než nač si její modrobílí stoupenci navykli.

O úspěšných sezonách se však rozhoduje v jiných měsících. A v Brně, které poslední dva roky vládne českému hokeji, to moc dobře vědí.