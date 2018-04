Příběhy hokejového finále. Nečas, Varaďa, Barinka i Jágr na soupisce

Porazí bývalý hráč NHL v roli trenéra klub, který ho dřív angažoval? Rozloučí se skvostný talent extraligovým titulem? A co Jaromír Jágr, napsaný na soupisku jednoho z finalistů? Zahraje si o české zlato? Zde jsou události, které se podle MF DNES vyplatí sledovat.

Všichni sledují Nečase

Bodem číslo jedna ve finále mezi Třincem a Kometou je, kdo vyhraje titul. Hned v závěsu za tím lze nadcházející sérii vnímat jako extraligové loučení velkého talentu Martina Nečase. Od podzimu už by měl nastupovat v NHL za Carolinu, odkud v Brně hostuje. „Mým snem vždycky bylo vyhrát Stanley Cup nebo se aspoň dostat do NHL a pak o pohár bojovat. Teď se ale soustředím na Kometu. Co bude potom, to se uvidí,“ říká Nečas. Před rokem u zlaté brněnské jízdy nebyl, před finále odjel na MS do 18 let. Letos už mu patří role jedné z největších opor Komety, vede její nejlepší lajnu. Po finále dostane pozvánku do přípravy na MS do Dánska. A pak? Raději se dívejte pozorně. Možná Nečase vidíte na delší dobu na vlastní oči naposledy.

Varaďa proti Kometě

Je to už docela dávno a trvalo to jen 24 zápasů, ale ten zápis ve statistikách je. Václav Varaďa nastupoval v závěru brněnské „nováčkovské“ sezony 2009/10 za Kometu. Ve snaze co nejvíc posílit před bojem o záchranu sáhla po zkušeném bojovníkovi do Vítkovic. „Venca je fantastický chlap,“ říká o něm Libor Zábranský, majitel a kouč Komety, který na Varaďu kdysi vsadil. „Vůbec se nedivím, že Třinec je tak vysoko díky němu. Má obrovskou hráčskou historii a má obrovský potenciál jako kouč. Jen to potvrdil tím, že je Třinec ve finále,“ dodává Zábranský s respektem. Stejně jako v semifinále, kdy na plzeňské střídačce proti Kometě stál Martin Straka, se stane, že oba soupeře v sérii povede kouč-nováček s bohatou hráčskou minulostí v NHL.

Z tribuny až do finále

Obránce Michal Barinka si asi nemohl ani představit, když ho na začátku sezony odstavila pražská Sparta, že extraligový ročník dokončí v první obranné dvojici obhájce titulu. Právě to se stalo. Zkušený zadák si finále ve 33 letech zahraje potřetí a konečně chce získat titul. Předchozí dva pokusy mistrovi světa z roku 2010 nevyšly – před osmi lety neuspěl v boji o zlato ve vítkovickém dresu a předloni jako hráč Sparty. „Motivace získat zlato je velká,“ neskrývá. To se ale netýká jen jeho. „Všichni máme touhu uspět. Chceme dokázat, že na to máme,“ plánuje. V základní části extraligy odehrál 40 zápasů, v nichž zaznamenal gól a tři asistence, v play off si i kvůli zranění připsal jen šest startů a nebodoval. Zatímco ale do vyřazovací části vstupoval v roli sedmého obránce, semifinále s Plzní zakončil v první dvojici společně s reprezentantem Ondřejem Němcem.

Třinec má na papíře Jágra

Není to moc pravděpodobná varianta, spíš je to sci-fi, ale proč to nezmínit: za Třinec může ve finále nastoupit Jaromír Jágr. Oceláři ho získali na střídavý start z Kladna, kde nyní hokejový mohykán marodí se zraněným kolenem a v baráži pomáhá trenérům na střídačce. Dopředu řekl, že kdyby Kladno ztratilo v baráži naději a on se cítil dobře, za Oceláře by si zahrál. Aktuální stav? Kladno je reálně ve hře a Jágr začíná pomalu trénovat.