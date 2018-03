Kometa bere z dramatu s Plzní jen bod a o pozici bude ještě boj

Dvě kola před koncem dlouhodobé části má Brno stále ještě otevřených několik možností, jak a proti komu začne čtvrtfinále play off. Pouze se Kometě vzdálila konečná čtvrtá příčka, na kterou nyní ztrácí dva body, a pokud by extraliga skončila dnes, znamenalo by to, že by obhájce titulu do vyřazovací části šel stejně jako loni z horší pozice a začínal by venku.

„Začínat play off doma by bylo lepší. Ale loni jsme začínali venku, na Spartě, a nevadilo nám to. Když venku vyhrajete, můžete tam soupeře dostat pod tlak. Nakonec je to možná jedno,“ mínil brněnský útočník Martin Nečas, ve šlágru kola nejlepší hráč Komety a nejspíš i celého zápasu. Hýřil aktivitou, jeden gól dal, měl celkem osm střel, všechno nebezpečné rány.

„Tolik gólových šancí naráz jsem neměl od začátku sezony. Cítím se ve hře výborně a konečně hraju to, co bych měl,“ podotkl. Taky ale neproměnil nájezd v závěrečném rozstřelu, v němž pro sebe výhru uzmuli hosté. „Celou sezonu hrála Plzeň bez výkyvů, pořád stejně, výborně doma. V tabulce se to ukázalo,“ konstatoval k soupeřovu prvnímu místu.

Víc než nad tabulkou v Brně dumali nad tím, proč zápas, v němž vedli 1:0 a soupeře výrazně přehrávali, nakonec projeli. Ve druhé třetině Kometa čtyřikrát inkasovala a tak tak ve třetí části alespoň srovnala. „Jako kdybychom si po první přestávce nevšimli, že Plzeň hraje dál aktivně,“ kabonil se trenér Kamil Pokorný.

Do hry Kometa nasadila všechny tři hráče, kteří reprezentovali na olympiádě: Slováka Marcela Haščáka a české hráče Ondřeje Němce a Martina Erata. „Sami chtěli nastoupit, i z toho důvodu, aby se co nejdřív dostali do tempa. Zápas jim k tomu posloužil. Věřím, že jsou schopni podat ještě lepší výkony, i když i tyto byly slušné,“ dodal Pokorný.