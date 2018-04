Vykolejili Kometu. Půjde do toho ještě víc, tuší dvougólový Petružálek

Obhájce extraligového titulu z Brna dokázali Třinečtí dokonale zaskočit. Brzy vedli 2:0, náskok si hlídali po celý zápas. A místo toho aby Kometa první finálový part v závěru zdramatizovala, brněnští hokejisté zbytečně faulovali, zuřili, lamentovali, provokovali a vyvolávali potyčky.

„Trošku mě to překvapilo,“ přiznal třinecký Petružálek. „Mají výborné hráče, od některých bych to nečekal,“ dodával 32letý útočník.

Bylo těžké v závěru duelu ukočírovat emoce, když byli hosté...

... agresivní? Ale to k tomu patří. I my jsme to kolikrát předváděli. Ve čtvrtfinále s Pardubicemi jsme také prohrávali, strhnete se a děláte všechno možné, abyste druhý tým vyvedli z míry.

Zkrátka chcete soupeře rozhodit před dalším duelem?

Tak to je. My jsme to udělali šestý zápas v sérii s Pardubicemi. Neměli jsme co ztratit, chtěli jsme vyhrát třetí třetinu a nachystat se na sedmý zápas, který se nám pak povedl. O něco podobného se pokoušela Kometa.

Čím to, že se vám úřadující šampiony povedlo dostat pod takový tlak?

Držíme se toho, co si v kabině řekneme. V momentě, když někdo z nás vybočí z toho, co máme dělat, nabídneme soupeři šance. A Kometa jich měla docela dost, bude to dlouhá série. Musíme se držet plánu, nepouštět je do přečíslení a hrát dobře ve středním pásmu.

První faul Třinec spáchal až ve druhé třetině. Oslabení vás hodně rozhodila z rytmu, že?

Na to si musíme dávat pozor, to nás hodně tíží. Když Kometa dostane šanci v přesilovkách, je to smrtící a musíme se toho vyvarovat. Je to osobní disciplína a zodpovědnost každého hráče.

Jinak se zdálo, že máte Kometu solidně zmapovanou.

Nevím. Asi jsme sledovali stejně my je jako oni nás. V dnešní době, kdy máte k dispozici videu a různou techniku, každý ví o všem všechno. Bude rozhodovat střední pásmu. Musíme hrát kompaktně v pěti lidech.

Jak tedy ve finálové sérii vyzrát na Kometu?

Jsou výborný tým. Ne náhodou jsou rok po titulu zase ve finále a předvádí výborný hokej. Je to otřepená fráze, tahle výhra pro nás nic neznamená. Už milion kluků to říkalo přede mnou - Ve dvanáct to končí a musíme se připravit na další zápas, protože Kometa do toho půjde ještě víc.