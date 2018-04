Dva roky v Kometě, dva tituly. A co dál? Nechte se překvapit, řekl Erat

Modrobílá družina v play off ztratila pouhá dvě utkání. Kometa soupeře stejně jako loni válcovala a 36letý exreprezentant opět patřil k brněnským lídrům.

„Každý rok je jiný a bylo hrozně důležité, že klíčoví hráči zůstali pohromadě,“ pověděl Erat. „V Kometě to zůstalo a proto jsme tam, kde jsme,“ dodal vousatý útočník po nedělní výhře 4:1 v Třinci, díky níž Brňané stejným poměrem ovládli i celou finálovou sérii.

Jaké jsou vaše první zlaté dojmy?

Jsme první tým v Česku, který má třináct titulů! To už nám nikdo nevezme. Ať se bude v budoucnu dít cokoli, my budeme ti, co získali tolik titulů jako první.

Dá se to srovnat s loňským ziskem titulu, na který Kometa čekala 51 let?

Každý rok je jiný. Loni jsem to zažil poprvé, ale letos už bylo na klucích vidět, jak jsou zkušení a vědí, kdy a co mají dělat. Mladí se přidali a mají před sebou velkou budoucnost.

Strůjcem úspěchu je šéf a kouč Libor Zábranský. V čem je jeho kouzlo?

Je to člověk, který získal na svou stranu celé Brno. My jsme šli za ním a byla to neskutečná jízda. Takhle se má dělat hokej.

Čím to, že Kometa ve vyřazovacích bojích podobně jako loni takhle válela?

Myslím, že všichni kluci v kabině - ať první hráč nebo třetí gólman - všichni jsme táhli za jeden provaz. A to je kouzlo Komety. Můžeme probírat taktiku, co a jak dělat, ale ten tým je nejvíce.

Našel byste na mistrovské sezoně vůbec nějaký zádrhel?

To můžete hledat vy, novináři. My budeme oslavovat. A užiju si to hodně.

Láká vás představa přidat třetí titul, nebo zvažujete konec kariéry?

Nechte se překvapit (pousměje se a odchází do kabiny).