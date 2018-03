Bartošák, Lev a skála Výtisk. Na Kometu vyšly v play-off Vítkovice

Dlouho po dohrání svého zápasu proti Litvínovu, který porazili hladce 4:0, museli hokejisté Komety čekat na jméno soupeře pro čtvrtfinále. Vítkovice svůj duel s Libercem nakonec zremizovaly, čímž pro obhájce titulu padla varianta, že bude play off začínat doma.

Následně pak remíza Mladé Boleslavi s Třincem rozhodla o tom, že Kometa půjde na Vítkovice.

„Není to tam jen o Bartošákovi, mají spoustu mladých kvalitních hráčů, silnou střední generaci. Jsou bojovní a nepříjemní,“ vyjmenoval brněnský obránce Michal Gulaši. „Já věřím v náš tým a v naši sílu. Pokud chceme vyhrát a chceme tu sérii získat, tak tam pro nás nesmí být překážky,“ uvedl jasně.

Před posledním kolem základní části měla Kometa do play off ještě víc variant, kde a proti komu do čtvrtfinále vstoupí, ale hlavně se potřebovala omluvit fanouškům za páteční debakl v Olomouci. To se jí povedlo, Litvínov suverénně zdolala. Dvěma góly se blýskl obránce Jakub Krejčík, další přidali Radim Zohorna a Alexandre Mallet.

Kdo jsou lídři Vítkovic * Hvězdou týmu je reprezentační brankář Bartošák, s 93,34% úspěšností zákroků nejlepší brankář extraligy. * Nejlepším střelcem mužstva je Jakub Lev, autor 19 branek a osmý nejproduktivnější muž soutěže. Daří se taky Rostislavu Oleszovi a Davidu Květoňovi, oba dali 16 gólů. * Stabilní oporou je obránce Marek Hrbas, s bilancí +29 v hodnocení +/- nejlepší hráč extraligy. * Obranné řady jistí Jan Výtisk, vítěz v hodnocení obětavosti Radegast Index.

„Kluci tu svoji práci odpracovali, vyhrát zvládli, ale neměli jsme situaci ve vlastních rukou. Čekali jsme na výsledek z Vítkovic, kde to nedopadlo. Bereme to, jak to je,“ řekl k seřazení týmů pro čtvrtfinále brněnský trenér Kamil Pokorný.

V letošní sezoně má Kometa s Vítkovicemi příznivou bilanci vzájemných zápasů. Z jejího pohledu skončily 5:1, 1:0, 1:3 a 2:0. Další nejméně čtyři a nejvýš sedm přidají oba rivalové ve druhé polovině března.

„Vítkovice udělaly velký progres. Dostaly se v klidu do play off, dbají na systém, mají výborného brankáře a v kádru spoustu individualit,“ hodnotil protivníka Pokorný.

V 52. kole šetřila Kometa olympioniky Erata s Haščákem, kteří odstoupili už v pátek ze zápasu v Olomouci, a nemocného Hrušku.

V brance nastoupil Marek Čiliak, který tak v posledních třech kolech, kdy se mělo rozhodnout, kdo v brněnské brance půjde do play off jako jednička, chytal dvakrát.

„Jsme rádi, že se mu nulou zvedne sebevědomí,“ konstatoval Pokorný a odmítl byť jen naznačit, na koho volba jedničky padne. „Doufám, že to každý pochopí,“ pousmál se.

Po olympijské pauze teď čeká hokejisty další přestávka, ale už ne tak dlouhá. Do režimu play off vplují Brňané přesně za týden; sérii zahájí v Ostravě, kam pojedou o den dřív.

„Vždyť to nehraje roli. Jestli má člověk myšlenky na úspěch, což my máme, tak je jedno, kde se začíná,“ mávl rukou Gulaši, který si zahraje na ledě svého mateřského klubu. „To už tak neberu. Je to soupeř jako každý jiný.“

Také on byl názoru, že důležitější pro Kometu byl návrat herní pohody než konečná verze nasazení do vyřazovací části.

„K pátku jsme si ještě něco řekli. Nějaké důležité věci, aby si je každý vzal za své. Chtěli jsme nad Litvínovem vyhrát za každou cenu. Hodit do pauzy před play off pohodu. To, co jsme si řekli, jsme i hráli, tak teď to musíme přenést do čtvrtfinále. Výkon a zápas samotný nás zajímal víc než čtvrtá příčka. Chtěli jsme vyhrát pro lidi, aby šel každý spokojeně domů,“ podotkl.