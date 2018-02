Kometa už tuší, co ji čeká v play-off. Blíží se duel s Vítkovicemi

Ne, ještě to není zcela jisté, ale vše se schyluje ke čtvrtfinálovému střetu Brna s Vítkovicemi. „Je to náš nejpravděpodobnější soupeř, takže se musíme připravit i takticky,“ podotýká brněnský obránce Ondřej Němec směrem k třítýdenní olympijské pauze.

Ta jen natáhne čekání na (zřejmě) nevyhnutelné. Kometa a Vítkovice nyní trůní na čtvrté a páté příčce, zespodu už je nikdo ohrozit nemůže. Samy mohou přeskočit pouze Třinec, který však má tři duely před koncem základní části čtyři body k dobru.

Celky z Brna a Ostravy se tak budou přetahovat hlavně o to, kdo pro sebe uzme výhodu odstartovat sérii doma. I když... „Osobně neřeším, jestli začneme doma, nebo venku. Výhoda domácího prostředí v play-off nehraje takovou roli,“ míní vítkovický útočník Jakub Lev. „Je jedno, kde začneme,“ souhlasí také brněnský Martin Nečas.

Loňské mistrovské tažení mu dává za pravdu. Kometa všechny tři série play-off zahájila venku, přesto všechny ovládla.

A také letošní duely Brno versus Vítkovice nenaznačují, že by domácí hala znamenala plus. Ze čtyř soubojů se třikrát radovali hosté, naposledy Kometa v úterý dobyla území svého severomoravského soka 2:0.

„Je dobré, že jsme je před play-off porazili. Musíme na to navázat,“ velí Nečas. „První třetina, i když jsme ji vyhráli, nebyla úplně ideální, měli tam dost šancí. Druhá a třetí byly lepší, i když v nich nepadl gól.“

„Moc se toho nedělo,“ shrnul dění od první přestávky vítkovický asistent trenéra Pavel Trnka.

Možná to byla předzvěst toho, co fanoušky čeká za měsíc. Ne, že by se nemělo nic dít, ale góly podle všeho budou vzácností. Kometa při letošních dvou výletech do Ostravy nedostala ani jeden, po Marku Čiliakovi nyní vymazal vítkovickou ofenzivu také Marek Langhamer.

„Neproměnili jsme tutové šance. Měli jsme toho dost, ale Langhamer chytal výborně. Dvakrát doma s nulou, to je bída,“ uznal vítkovický forvard Patrik Zdráhal. „Máme dva výborné gólmany,“ pochvaluje si brněnský Němec. „Jde o to, aby si kluci věřili a my věřili jim. Aby se nachystali na play-off a my se budeme snažit jim to co nejvíc ulehčit.“

Obávaným mužem v brankovišti ovšem disponují také Vítkovice, Patrik Bartošák si jako jediný gólman z extraligy dokonce vysloužil povolávací rozkaz na olympiádu.

Před ním navíc funguje mimořádně důmyslné opevnění. „Znám jejich trenéra, pan Petr hodně dbá na taktiku a systém. Mají to dobře propracované, hrají dobře z obrany, je to hodně defenzivní hokej,“ popisuje Nečas.

„Vítkovice hrají výborně zezadu, čekají na brejky, a když už se dostanou dopředu, tak mají výborný tlak do brány,“ vypozoroval brankář Langhamer.

Moment před tvrdým hitem mezi vítkovickým Radoslavem Tyborem (vlevo) a Martinem Zaťovičem z Brna.

A chválou na protivníka nešetří ani olympionik Němec. „Respektuju jejich sílu, letos jsme se o ní přesvědčili. Mají výborného gólmana, dobrý systém v obraně. Teď jim chyběli nějací hráči, ale za měsíc se určitě uzdraví a dají se do kupy. Pokud bychom na ně narazili, tak to bude těžký soupeř,“ tuší elitní obránce.

Ovšem také ve Vítkovicích se mají nač „těšit“. „Kometa je úřadující mistr, hodně zkušený tým,“ ví Lev. „Že Brno možná potkáme v play-off? Takhle nemůžeme myslet. Ať půjdeme na kohokoli, bude to začínat 0:0 a budeme hrát náš hokej. Snad budeme kompletní a hrát lépe,“ doufá Zdráhal. „Nevím, jestli si teď týmy nechtěly něco ukázat i vzhledem k tomu, že v play-off na sebe možná narazí, ale bylo to takové zvláštní utkání.“