Za vyhrnutý rukáv na trestnou? Blbost, kravina, stěžují si hokejisté

Postavil se na buly jako už snad milionkrát v kariéře a očekával vhození puku. Jenže místo toho jej sudí poslal na trestnou lavici.

Důvod? „Měl jsem trošku vyhrnutý dres z boku u kalhot,“ líčil rozpačitě Radim Zohorna.

Útočník brněnské Komety byl v úterním přípravném mači se Znojmem (3:1) jednou z mnoha obětí novinky v pravidlech, která žádá po hokejistech, aby do hry vstupovali řádně upraveni. Kdo má zastrčený dres v kalhotách nebo vyhrnutý rukáv, musí si odsedět dvě minuty.

Tak jako Juraj Mikuš. „Věděl jsem o tom, že budou sledovat zastrčené dresy, ale mě vyloučili za vyhrnutý rukáv. O tom jsem vůbec netušil,“ pravil slovenský obránce Komety. „Já si to nevyhrnuji. Rukávy jsou univerzální na všechny ruce, a jelikož jsem vysoký, tak se mi to během hry hned vyhrne. A někdy na to člověk prostě zapomene,“ popisoval.

O nových „módních“ pravidlech se kluby dozvěděly v pondělí. Včera už vstoupily do praxe. „Pro nás je to velké poučení. Hráčům se v soubojích dres vyhrne, takže musíme vymyslet něco, abychom si to ohlídali,“ poznamenal brněnský trenér Kamil Pokorný.

Hokejisté se nejspíš budou muset při vstupu na led proměnit v manekýny, kteří si důkladně prohlížejí svůj vlastní oděv. „Místo abychom se soustředili na hru, si musíme furt upravovat dresy. Je to zvláštní, připadá mi to jako strašná kravina,“ ulevil si Zohorna.

A rozladěný nebyl zdaleka sám. „Nejde pokaždé uhlídat, jestli má člověk zastrčený nebo vystrčený dres. Myslím, že to bude škodit hokeji a kouskovat hru,“ uvedl znojemský obránce Jan Lattner, jenž byl v úterý vyloučen za svůj zevnějšek jako první. „Měl jsem zastrčený dres v kalhotách. Když člověk přijde z ledu a jde hned zpátky, tak si to neuvědomí.“ Ani Orli zřejmě nebudou této novoty ušetřeni, platit by totiž měla i v mezinárodní EBEL. „Nejsme tak blbí, abychom si to nezapamatovali. Dá se na to zvyknout, musíme si to hlídat,“ podotkl Lattner smířlivě.

To jeho trenér byl neúprosný. „Čuměl jsem na Libora (kouče Komety Zábranského) a oba jsme kroutili hlavou, protože tohle je obrovská hovadina,“ láteřil Miroslav Fryčer. „Tohle kazí hokej, nemá to s ním nic společného. Nevím, co ti pánové vymýšlejí za kraviny. Místo aby byl hokej plynulejší, tak je to rozkouskované. Je to pěkná blbost.“

Úprava dresů přitom není jediná novinka, za niž lze dostat trest. Brankáři nyní nesmí přikrýt puk jinde než ve svém brankovišti, na což včera doplatil domácí Karel Vejmelka. „Je to o zvyku, ale určitá komplikace to bude. Když jsme nevěděli, co s pukem, tak bylo nejjednodušší ho přikrýt. Teď si budeme muset poradit trochu jinak. Jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat v průběhu sezony,“ sdělil gólman Komety.

Přes veškeré rozpaky však platí slova trenéra Pokorného: „Všichni mají dostatek času se na to nachystat.“