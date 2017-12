Olomoucký brankář Konrád: Olympiáda by byla pěkná, ale neřeším ji

Před svátky slavil Branislav Konrád výhru 5:2 nad Mountfieldem i rivalem o místo v olympijské nominaci Slovenska Patrikem Rybárem, hned po nich vynuloval Zlín. Třicetiletý slovenský gólman trvale drží své výkony vysoko, statistiku nul se sedmi zápisy mezi extraligovými gólmany vede.

Po zápase tak mohl předvést další ze svých tradičních rozpustilých oslav, když i s betony na nohách skákal na ledě přes švihadlo. „Nikdy to nevymýšlím dopředu, z pověrčivosti. Pak se mi stane, že mi nějaké věci nevyjdou, ale to k tomu patří,“ smál se Konrád.

Už jste někdy švihadlo na ledě zkoušel?

Ještě ne. Proto jsem doufal, že to půjde a nebudu úplný dřevák. Ale není to úplně sranda.

Ale desetkrát jste to přeskočil, to je docela úspěch...

Pak už jsem byl asi zavařený.

Důvod k oslavě jste po sedmé nule měl. Jak se chytá, když celý zápas vedete jen 1:0?

Když je to o gól, jsou to vždy nervy, protože nikdy nevíte, co tam může padnout. Bylo to dost těžké, měli jsme víc ze hry, víc šancí, ale Kaša (Libor Kašík – pozn. red.) je tam mnohokrát podržel. Mohlo to být po druhé třetině o dva, o tři góly a hrálo by se lépe, takto musí být brankář vždycky ve střehu, nějaká šance může přijít, a také přišla pár minut před koncem. Naštěstí mě to trefilo do ramena. Jsme rádi, že jsme to zvládli a máme tři body.

Byl to zápas gólmanů?

Se Zlínem je to vždycky o gólu nebo dvou. Výborně brání, mají výborného gólmana a těžko se jim dává gól. Nehrál Bukarts, což je střelec, a když dávají góly, je to většinou on. Možná mi to trochu pomohlo.

Věděl jste dopředu, že nebude hrát?

Všiml jsem si toho asi až v půlce zápasu, že tam někdo chybí. Asi i díky tomu, že neměli žádné přesilovky.

Který moment byl nejtěžší?

Možná jedna střela v závěru a začátek druhé třetiny, tam nás trochu zaskočili svou aktivitou a bylo to trochu těžší. Ale celý zápas jsme byli lepší a škoda, že tam nějaké góly nenapadaly. Kluci jezdili, měli nohy, nepouštěli je do tlaku a spíš z brejků se snažili hrozit. Jsem rád, že jsme to udrželi, 1:0 je cenné vítězství, tři body jsou doma.

Chytáte téměř bez pauzy, stihl jste si během Vánoc odpočinout?

Byl jsem na ledě i během volna, dal jsem si jeden trénink, protože se pak trošku trápím. Ale super, sbíráme pomalu body a doufám, že nám to co nejdéle vydrží.

Kohoutům vaše výkony pomohly už na páté místo. Vyhlížíte olympijskou nominaci Slovenska?

No, uvidíme. Jánko Laco by měl jet a dvě místa jsou ještě volná. Je nás tam asi pět nebo šest, bylo by to pěkné.

Formu si držíte, jak vidíte své šance?

Neřeším to. Soustředím se stoprocentně na Olomouc, a když to vyjde, budu se těšit. A když ne, budu se dál soustředit na výkony v Olomouci.

Nuly sbíráte nejen v lize, před deseti dny jste ji vychytal za Slovensko proti Norům. Je to plus?

V reprezentaci se to dost cení. Ale já si cením každou nulu a každé vítězství.