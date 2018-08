Začíná KHL. Po letech bez Jana Kováře, s Jandačem a armádou Čechů

Nejzajímavější změny z českého pohledu? Chybí jedna z hvězd KHL posledních pěti sezon Jan Kovář, jenž odešel do New York Islanders. Obejít se bez něj musí Magnitogorsk, který převzal bývalý trenér české reprezentace Josef Jandač.

Ale přesunů českých hokejistů v KHL bylo hodně. Z 33 hráčů, kteří působili v KHL v minulé sezoně, zůstalo jen deset v klubech, kde končili minulou sezonu. V mistrovské Kazani bude obhajovat titul útočník Jiří Sekáč.

Obránci Michal Jordán, Jan Kolář a útočník Tomáš Zohorna pokračují v Chabarovsku, beci Jakub Nakládal v Jaroslavli, Vojtěch Mozík v Podolsku, forvardi Andrej Nestrašil v Nižněkamsku, Matěj Stránský v Čerepovci a brankáři Jakub Kovář v Jekatěrinburgu a Jakub Štěpánek ve Slovanu Bratislava.

Češi v Kontinentální lize Bobrovova divize Dinamo Minsk: nikdo.

Dinamo Riga: nikdo.

Jokerit Helsinky: nikdo.

Severstal Čerepovec: Dominik Furch (brankář), Matěj Stránský (útočník).

SKA Petrohrad: nikdo.

Spartak Moskva: Robin Hanzl (útočník). Tarasovova divize CSKA Moskva: nikdo.

Dynamo Moskva: nikdo.

HK Soči: Václav Sýkora (asistent trenéra).

Lokomotiv Jaroslavl: Alexander Salák (brankář), Jakub Nakládal (obránce).

Slovan Bratislava: Jakub Štěpánek (brankář), Lukáš Klok (obránce), Rudolf Červený, Michal Řepík (oba útočníci).

Viťaz Podolsk: Vojtěch Mozík (obránce). Charlamovova divize AK Bars Kazaň: Jiří Sekáč (útočník).

Avtomobilist Jekatěrinburg: Jakub Kovář (brankář).

Metallurg Magnitogorsk: Josef Jandač (trenér), Jiří Kalous (asistent).’

Neftěchimik Nižněkamsk: Adam Polášek (obránce), Andrej Nestrašil (útočník).

Torpedo Nižnij Novgorod: nikdo.

Traktor Čeljabinsk: nikdo. Černyševova divize Admiral Vladivostok: nikdo.

Amur Chabarovsk: Libor Kašík (brankář), Michal Jordán, Jan Kolář II (oba obránci), Tomáš Filippi, Tomáš Zohorna (oba útočníci).

Avangard Omsk: nikdo.

Barys Astana: Dominik Hrachovina (brankář).

Salavat Julajev Ufa: nikdo.

Sibir Novosibirsk: nikdo.

Red Star Kunlun: Tomáš Kundrátek, Ondřej Vitásek (oba obránci), Tomáš Mertl (útočník).

V rámci KHL se stěhovalo šest Čechů. Brankář Dominik Furch zamířil z Omsku do Čerepovce, další gólman Alexander Salák z Novosibirsku do Jaroslavle, obránce Adam Polášek ze Soči do Nižněkamsku, do Kunlunu Tomáš Kundrátek z Nižného Novgorodu s Ondřejem Vitáskem z Chanty-Mansijsku a centr Robin Hanzl z Nižněkamsku do Spartaku Moskva.

Další šest Čechů se přesunulo do KHL z české extraligy. Do Slovanu zamířil bek Lukáš Klok z Vítkovic a útočník Rudolf Červený z Hradce Králové, ze Sparty se tam vrátil Michal Řepík. Českou kolonii v Chabarovsku rozšířili na pět hráčů gólman Libor Kašík ze Zlína a útočník Tomáš Filippi z Liberce. Kunlun zlákal centra Tomáše Mertla z Plzně. Z finské Tappary Tampere se vydal do Astany gólman Dominik Hrachovina.

V KHL budou působit i tři čeští trenéři, v roli hlavního bude ale jen Jandač. Spolu s ním se vydal do Magnitogorsku asistent Jiří Kalous, který byl na stejné pozici i u národního týmu. Kouč Václav Sýkora po konci angažmá v Hradci Králové vzal post asistent kouče Sergeje Zubova v Soči.

Soutěž prodělala dvě zásadní změny. Počet účastníků se snížil z 27 na 25 po vyškrtnutí Lady Togliatti a Chanty-Mansijsku. Druhou je změna bodování po vzoru NHL. Za výhru budou jen dva body bez ohledu na to, zda bude dosažena v běžné hrací době či v nastavení. Dosud bral vítěz po 60 minutách tři body a úspěšný tým po prodloužení či nájezdech dva.

KHL v sezoně zavítá i do Rakouska a Švýcarska. V rámci takzvaných KHL World Games se dvě utkání uskuteční 26. a 28. října ve Vídni a přesně o měsíc později další dvě v Curychu.

V obou dějištích se představí hvězdami nabité týmy CSKA Moskva a SKA Petrohrad. V rakouské metropoli budou hrát bývalé armádní celky proti Slovanu Bratislava, ve Švýcarsku proti Dinamu Riga.

Nepříjemnost potkala Omsk, který bude hrát domácí zápasy v Balašiše, kam se celý klub dočasně přestěhuje. Domovské prostředí musí Avangard opustit kvůli problémům s konstrukcí své haly. Místo na Sibiři bude Omsk hrát nedaleko Moskvy.