Korea má v nominaci na Channel One Cup šest Severoameričanů

Nominace korejských hokejistů na Channel One Cup Moskva (13.-17. prosince) Brankáři: Matthew Dalton (Anyang Halla), Pak Kje-hun (Daemyung Sangmu), Pak Song-če (Gangwon High1) Obránci: Alex Plante, Eric Regan, Kim Won-čon, I Ton-ko (všichni Anyang Halla), Kim Hjok (Gangwon High1), O Hjon-ho, So Jong-čon (oba Daemyung Killer Whales), Kim Tong-hwan (Tohoku Free Blades) Útočníci: Kim Ki-song, Kim Sang-uk, Kim Won-čong, Pak U-sang, Šin Sang-u, Čo Min-ho, Brock Radunske (všichni Anyang Halla), Michael Swift, Kwon Te-an, Šin Hjong-jun, Michael Testwuide (všichni Gangwon High1), Šin Sang-hun, An Čin-hi, Čon Čong-u (všichni Daemyung Sangmu), I Jong-čon (Daemyung Killer Whales).