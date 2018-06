O veterána Kovalčuka byl v NHL zájem, nakonec si vybral Los Angeles

V roce 2013 neopouštěl nejslavnější ligu světa v dobrém. Gigantický stamilionový kontrakt s New Jersey na 15 let přerušil a odešel do bohatého Petrohradu.

O pět let později, kdy dovršil své 35. narozeniny a stal se tak opět volným hráčem pro kluby NHL, však tato zkušenost řadu manažerů neznepokojovala. O ruského střelce po projevení zájmu o návrat byl v zámoří velký zájem. Z řady nabídek si nakonec vybral Los Angeles.

Tříletý kontrakt by měl Kovalčukovi zajišťovat průměrný roční příjem 6,25 milionu dolarů. Po slovinském útočníkovi Anžem Kopitarovi (10 mil. dolarů) a kanadském obránci Drewu Doughtym (7 mil. dolarů) se podle platového průměru stane třetím nejlépe ohodnoceným hráčem Kings.

S Petrohradem dvakrát získal Gagarinův pohár (2014/15 a 2016/17) pro vítěze KHL, s reprezentací předtím dvakrát slavil titul na MS (2008 a 2009) a nejčerstvěji letos křepčil se zlatou olympijskou medailí na turnaji v Jižní Koreji. „Pokusím se vyhrát Stanley Cup, abych vstoupil do Triple Gold Clubu,“ pronesl v únoru.

V NHL v minulosti kromě New Jersey oblékal ještě dres Atlanta Thrashers. Navazovat bude na bilanci 816 zápasů se shodně 816 body (417+399). V play off pak nasbíral z 32 startů dalších 27 zápisů (11+16).