Třinecký kapitán Krajíček: Musíme zase začít šlapat od začátku

V čem jste nebyli dostatečně připraveni?

Nebudu říkat, že jsme se uspokojili. Věděli jsme, že Hradec bude dupat od začátku a bude to těžký zápas, ale možná jsme se přece jen trošku uspokojili a bylo to jakoby pomalé. Myšlenkově. Pak jsme se do toho dostali, mohli jsme udeřit dřív a třeba bychom vyhráli.

Bylo znát, že královéhradečtí hokejisté přitvrdili?

Už věděli, že jim jde o život. Příští zápas bude to samé. Ze začátku nás napadali víc než první tři zápasy. Ale vypořádali jsme se s tím dobře, šance jsme měli. Oni taky. Dneska jsme však nesehráli dobře přesilovky, to byl další faktor. Musíme je zlepšit.

Co vám při nich chybělo? Pohyb, nebo jste je měli hrát jednodušeji?

Spíš ta jednoduchost. Netlačili jsme se tolik do brány, nešli tolik do střel. Přitom i střely z úhlu jsou platné. Zvlášť v play off. Dneska jsme si možná až moc hráli.

Nehráli jste si moc i při té poslední situaci, kdy brankář Hrubec puk rozehrál, ale nikdo ho nevyvezl z třetiny?

Šimon to viděl jak viděl, je to jeho rozhodnutí. Nechtěl buly, nechtěl puk přikrýt. Pak přišla střela od modré a teč. Žádný krásný gól, takový jsme chtěli dát taky. Spadl ale jim.

Přitom chvíli před tím jel Daniel Rákos sám na jejich brankáře. Tlačil jste ho?

Tak to každý. Byla to obrovská šance. Škoda. Mohlo být rozhodnuto. Jdeme si ale znovu zahrát hokej, který nás všechny baví.

Daniel Rákos říkal, že mu chybělo sebevědomí. Jak mu jej zvednout?

(Směje se) Třeba se v dalším utkání trefí v první třetině hned první střelou.

Stále v semifinále vedete 3:1 na zápasy, takže pořád jste hodně blízko finále.

Nepočítali jsme, že vyhrajeme 4:0. Jeli jsme do Hradce s tím, že uhrajeme jedno utkání, nakonec se povedly dva. Vyhráli jsme hned i to třetí. Za ten stav jsme rádi. Víme, v čem byl problém. Zlepšíme se.

V čem?

Od začátku musíme šlapat jako ty první tři zápasy.