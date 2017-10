Ostuda na Vysočině: derby trvalo necelé čtyři minuty, uťala ho bitka

„Stalo se tak po nepochopitelném chování konkrétních představitelů domácího týmu, které ohrožovalo naši bezpečnost. Náš hráč byl nejprve surově napaden kapitánem domácích na ledě a později dokonce jedním z trenérů na střídačce,“ popsal útok na Michala Dolinského hrající kouč světelského týmu Jakub Kořínek.

Nervy na uzdě neudrželi kapitán ledečského týmu Marián Havel a jeho otec Milan, který v klubu působí částečně jako funkcionář, asistent a poradce ohledně tréninků. Jediný z Havlů, který se podle zápisu rozhodčích nezapojil do bitky, byl Mariánův starší bratr Lukáš, pro něhož to byla premiéra v ledečském dresu.

„Věděli jsme, že se něco takového může stát. Třeba Lukáš je výborný hokejista, ale všichni jsou taky hodně vznětliví. A když je někdo rozhodí, jsou pak schopni dělat věci, které k hokeji absolutně nepatří. Tady byl každopádně nejhorší zejména útok Havla staršího,“ uvedl místopředseda světelského klubu Jan Krajíček, který má ovšem veškeré informace o incidentu pouze zprostředkované od hráčů, trenérů a fanoušků.

Nicméně i očití svědkové mluví ve stejném duchu. „Já to viděl celé. Michal byl ošetřovaný, seděl na kraji střídačky a trenér domácích k němu přiběhl a začal ječet něco jako, že nejprve provokoval a teď že brečí. Na to mu Michal řekl, ať jde pryč, a on mu dal pěstí,“ popsal událost náhradní gólman Světlé nad Sázavou Jiří Zvolánek.

Hned nato následovala bitka, která se nakonec přenesla i do hlediště. Tam ale měli pro změnu podle názoru domácích jako první útočit hosté. „Jeden světelský fanoušek běžel nad naši střídačku s flaškou, kterou chtěl hodit na led. Jenže tam seděl v hledišti náš sedmnáctiletý brankář, který mu řekl, ať toho nechá, a on mu roztrhl obočí. A právě tohle bylo hlavním důvodem ukončení zápasu, ne nějaká roztržka na ledě či na střídačce,“ přesvědčoval šéf ledečského klubu Jan Malík.

Také proto se domníval, že by zápas neměl skončit kontumací, ale určením nového termínu zápasu. „Bylo by to spravedlivé,“ hlásil. „A co se týká disciplinárního potrestání pro našeho hráče, který dostal trest ve hře, a pro funkcionáře, tam se uvidí, co bude. To se dá těžko odhadovat,“ krčil rameny.

Oba celky už stihly i celý zápas

Sportovně technická komise Krajského svazu ledního hokeje Pardubického kraje, pod nějž soutěž spadá, každopádně byla v otázce kontumace jiného názoru. „STK utkání zkontumovala 0:5 ve prospěch HC Světlá nad Sázavou a přiznala mu tři body,“ stálo v oficiální zprávě po čtvrtečním jednání.

A jaký trest dostanou aktéři napadení? „To se bude řešit až někdy příští týden. Ale zatím neumím říct který den,“ vzkázal člen disciplinární komise Josef Málek.

Oba celky mezitím stihly odehrát i jedno celé utkání. Světlá nad Sázavou ve středu doma porazila Českou Třebovou 4:3 po samostatných nájezdech a Ledeč prohrála na ledě Chocně 4:7. Podle oficiálních stránek klubu však na tento zápas odjelo jen jedenáct hráčů bez trenérů a obvyklých členů lavičky.

O den dříve také zasedl výkonný výbor klubu, který celý incident z úvodního kola projednával. „Zatím nebudu říkat, na čem jsme se dohodli. Vyčkáme na určení výše trestu, protože to může mít vliv na věci kolem,“ vzkázal Malík.

Podle informací MF DNES se měl údajně zbytek ledečského týmu vzepřít a požadovat odchod všech tří Havlů z klubu. Reakci zmiňovaných se redakci nepodařilo ani přes opakovanou snahu zjistit.