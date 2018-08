Liberec zásobuje Ameriku. O NHL se popere i osmnáctiletý Hrabík

„V zámořské juniorce bych mohl mít do NHL trochu blíž, i když vím, že i přímo z Liberce tam v posledních letech dost kluků odešlo. Chtěl bych se v Americe trochu naučit jejich styl hokeje a ukázat, co ve mně je,“ řekl Hrabík v rozhovoru pro klubový web.

Liberec je týmem, který umí vychovat hráče pro zámořský hokej. Po minulé sezoně odsud do NHL zamířili obránce Filip Pyrochta (Nashville, NHL) a útočník Lukáš Jašek (Utica Comets, AHL).

Oklikou přes Kometu to vzal za oceán také zkušený útočník Martin Bakoš (Boston, NHL). Naopak mladý forvard Marek Zachar, kapitán reprezentační dvacítky, se letos v létě po dvou sezonách z Ameriky vrátil do Liberce, kde bude bojovat o místo v prvním týmu.

Kladenský odchovanec Kryštof Hrabík přišel do Liberce před dvěma lety. Od té doby toho stihl hodně. Nasbíral 22 startů za extraligové Bílé Tygry, nastupoval za farmu v Benátkách v první lize, hrál za libereckou juniorku a nechyběl ani v mládežnických reprezentacích. V A-týmu Liberce patřil mezi hráče s nejlepšími kondičními testy.

Teď ho čeká ještě větší test: prosadit se v extrémně konkurenčním prostředí v Americe a přiblížit si svůj sen o NHL. „Těším se, bude to úplně nová kapitola. Začátek určitě nebude jednoduchý, ale beru to jako velkou výzvu,“ řekl Hrabík. „O Liberci nemůžu říct jediné špatné slovo a trenérovi musím za všechno poděkovat, ale chtěl jsem zkrátka zkusit vyrazit do zámoří.“

Liberecký trenér Filip Pešán přijal jeho odchod s pochopením. „Kryštof udělal za poslední sezony obrovský pokrok. Loni si zahrál na mistrovství světa do 20 let a věřím, že se ho letos zúčastní znovu. S radostí jsem ho uvolnil, protože věřím, že mu to pomůže v dalších kariérních krocích. Věřím, že ho třeba v budoucnu znovu uvidíme v libereckém dresu,“ uvedl Pešán.

Kryštof Hrabík na mistrovství světa hokejistů do 20 let.

V libereckém týmu je řada hráčů, kteří prošli zámořskými juniorskými soutěžemi. Tamní poměry navíc dobře zná i kouč hráčského rozvoje Jan Ludvig, bývalý dlouholetý hráč NHL, který s Hrabíkem pracuje.

Ještě před nástupem do juniorského týmu čeká Kryštofa Hrabíka nováčkovský kemp v kanadském Winnipegu. „Bude to určitě náročné, takže se snažím trénovat, co to jde. Kromě klasických tréninků se na něj individuálně připravuju s panem Ludvigem. Věřím, že mám natrénováno, teď už bude jenom na mně, jak to dokážu zužitkovat,“ uvažuje Hrabík.

Při reprezentačních startech už si na menších zámořských hřištích několikrát zahrál, takže nejde úplně do neznáma. Jako hráči s velkými fyzickými předpoklady by mu tamní styl hokeje mohl sedět.