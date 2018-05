Kdo bude kapitán? Ta volba není těžká, říká plzeňský kouč Čihák

Stane se tak jasně nejmladším prvním trenérem v nejvyšší soutěži. „Zodpovědnost bude stejná. Vnímal jsem ji už dosud natolik, že ani nevím, jestli to jde někam vystupňovat. Ale uvědomuji si, že na mně teď bude poslední slovo. To je ten stupínek navíc,“ říká Čihák, kterého si Plzeň před lety vyhlédla ve Spartě, kde vedl šestnáctku i osmnáctku.

Kdy vám Martin Straka oznámil, že jako hlavní kouč už v týmu pokračovat nebude?

Myslím, že Martin byl rozhodnutý dřív, jen s tím nechtěl přijít před play off. Trošku jsme se o tom bavili, ale nijak konkrétně. A osobně mě v tu chvíli ani nezajímalo, co se mnou bude příští sezonu. Chtěl jsem ze své pozice udělat maximum, abychom uspěli v play off.

Změny v hokejové Plzni PŘÍCHODY Dominik Frodl (22 let, brankář)

odchovanec Slavie, v minulé i předminulé sezoně držel úspěšnost zákroků okolo 93 procent. Václav Nedorost (36 let, útočník)

rodák z Č. Budějovic, kde odehrál minulou sezonu s bilancí 54 bodů v 61 zápasech (22 gólů + 32 přihrávek). Dvojnásobný juniorský mistr světa má na kontě i 99 utkání v NHL za Colorado a Floridu, působil také v KHL či Liberci. Vojtěch Němec (32 let, útočník)

rodák z České Lípy začínal v extralize za Slavii Praha, ale naplno se rozjel až v Brně, se kterým získal titul, dvě stříbra a bronz. V průběhu uplynulé sezony se z Komety přesunul do Mladé Boleslavi. Jan Eberle (28 let, útočník)

odchovanec Kladna působil tři uplynulé sezony v Olomouci, v té poslední si připsal v 50 zápasech 9 gólů a 18 asistencí. Oblékal i dresy Litvínova či Č. Budějovic. Nové kontrakty

Ryan Hollweg, Matyáš Kantner, Jakub Pour, Petr Kodýtek (vše útočníci). ODCHODY Brankáři

Miroslav Svoboda (Nashville), Alexandr Hylák Obránci

Petr Kadlec, Jakub Kindl Útočníci

Miroslav Preisinger, Jan Schleiss (Vítkovice), Tomáš Mertl, Tomáš Kubalík, Matěj Chalupa, Tomáš Vracovský

Na lavičce jste spolu byli téměř dvě sezony. Co vám ta spolupráce dala?

Martin je ikona českého hokeje, dokázal toho strašně moc i v NHL. Člověka jeho zkušenosti obohatily hodně. I příhody, které sám zažil v Americe. Jak se tam k hráčům chovali trenéři či generální manažeři, jak se tam s vámi nikdo nemazlí. Někteří hráči u nás si ani neuvědomují, jaký mají v extralize komfort.

Mají to trenéři s úspěšnou hráčskou minulostí o něco snazší?

U áčka budu pátou sezonu, myslím, že kluci si na mě zvykli. Vždycky je hlavně na hráčích, jestli to přijmou, nebo ne. K do je nepřístupný, nevezme radu ani od zkušených trenérů s hráčskou minulostí. Záleží na každém, aby si to v hlavě srovnal. Na nás trenérech je, aby vycítili, kdy přitáhnout a kdy člověku pomoc, dodat ten lidský rozměr.

Vstupujete mezi generaci „mladých“ trenérů, mezi něž patří Filip Pešán, Václav Varaďa či Jakub Petr. Berete to jako šanci vystoupit ze stínu, posunout se?

Možná je to tak, že se to v extralize v tomhle směru trošku mění. Ale mým cílem není někomu něco dokazovat. Mým cílem je, aby mančaft fungoval, abychom fanouškům dělali radost. V Plzni jsem nevnímal, jestli jsem první, druhý nebo pátý kouč. Šlo nám všem o jedno. Chceme vyhrávat, já porážky nesnáším, těžko se s nimi smiřuji.

S kým z té vaší trenérské generace se znáte nejlépe?

Filipa Pešána znám velice dobře, jsme kamarádi. Tam to bude při zápasech mezi námi na ostří nože. (smích) I Kuba Petr je vynikající trenér, to samé Venca Varaďa, který má za sebou navíc skvělou kariéru v NHL. Je to bojovník, který má na lavičce přirozenou autoritu.

V Plzni končí kapitán Petr Kadlec. Chcete dalšího určit sám, nebo to necháte na kabině?

Petr tady odvedl obrovskou práci, patří mu velký dík a respekt. Osobně to mám tak, že bych po něm tu uvolněnou funkci rád určil. V hlavě to mám a ono to není tak složité. Ondra Kratěna už kapitána dělat nechce, ale v kabině je Guli (Milan Gulaš). To je pro mě volba číslo jedna. A myslím, že kdybych nechal v šatně hlasovat i jen ty naše malé děti (smích), jasně budou pro Milana.

Letní příprava začne 14. května. Změníte něco oproti loňsku?

Trošku ano. Už loni jsme přestali jezdit na kolech, letos si kluci zase o něco víc zaběhají. Jsem rád, že na pozici kondičního trenéra přijde Honza Snopek, kterého jsem moc chtěl. Pracovali jsme spolu u mládeže, je skvělý, ta práce ho strašně baví a naplňuje. Jsem přesvědčený, že bude přínosem. Individuál na léto dostanou Milan Gulaš s Ondrou Kratěnou i Vencou Nedorostem. U nich nemám sebemenší pochyby, že by se nepřipravili dobře.

S dosavadními změnami v týmu jste spokojený?

Jsem. Hodně se o tom s Martinem a Tomášem Vlasákem bavíme, vždy spolu posily konzultujeme. Nejsem typ, který by si pak stěžoval, že mu schází ten a ten. Kostra týmu je daná, zase bude o rok zkušenější. Ale na jednom postu, na tom nejdůležitějším, nás teď tlačí bota.

Trošku nečekaný odchod gólmana Svobody do Nashvillu?

Přesně. Tam musíme zapracovat a uvidíme, co se povede... Ale něco v hlavě máme a jsem přesvědčený, že tu ztrátu dokážeme zacelit.