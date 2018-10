Já a vítězný gól? Na to si nevzpomínám, tvrdil liberecký bek Šmíd

Byl to bláznivý zápas, že?

Je to tak. Měli jsme špatný začátek. Říkali jsme si, že Olomouc má velice disciplinované a organizované mužstvo, a tak musíme hrát jednoduchý hokej. To se nám ale dvě třetiny vůbec nedařilo, ztráceli jsme puky a prohrávali už 0:3. Ale na druhou stranu klobouk dolů, jak jsme se z toho ve třetí části dokázali vyhrabat a dát dva góly v oslabení. Je vidět, že je tady velká vnitřní síla a je to pro nás plus do dalších zápasů.

Pomohla vám k obratu chyba olomouckého Škůrka v 56. minutě, kdy v přesilovce ztratil před vlastní brankou puk?

Dá se to tak říct, soucítím s ním, takové chyby se bohužel občas stanou. Nakoplo nás to, hned jsme pak přidali další gól a nakonec rozhodli v prodloužení. Při hře tři na tři je to už vždycky vabank, může ujet kdokoli na jedné nebo druhé straně. Naštěstí jsme ten druhý bod získali my.

Pamatujete, že by váš tým dal někdy dva góly v oslabení?

Na něco takového si vůbec nevzpomínám. Musím to zaťukat, máme dobré kluky na oslabení. Všichni padají do střel, hrajeme agresivně a teď nám to pomohlo vyhrát zápas.

Jak těžké bylo zvládnout dva zápasy za dva dny?

Nebylo to jednoduché, ale z Kanady jsem byl zvyklý na horší program a větší dálky, takže mi to nedělalo problém. Začátek jsme neměli špatný proto, že jsme byli unavení, ale protože jsme hráli nedisciplinovaně.