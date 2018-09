Poslední sezona? Šmíd zvažoval i konec kariéry, v Liberci mu chybí děti

Jinou variantu než setrvání v týmu Bílých Tygrů ostřílený bek vůbec nezvažoval. „Spíš jsem se rozhodoval, jestli vůbec budu pokračovat v kariéře,“ přiznává 32letý hráč, který nasbíral téměř 600 startů v NHL v dresu Edmontonu a Calgary.

Jak složité to bylo rozhodování?

Docela dost. Nemám tady v Liberci děti, které nastupují do předškoly v Kanadě a ohromně mi chybí. Nevím, jestli tohle pro mě bude poslední sezona, nebo pak ještě skousnu jednu. Uvidíme, záleží také na tom, jak se nám bude dařit. Teď se soustředím jen na tým a chci pro jeho úspěch udělat všechno.

Do Liberce jste přicházel po vážných problémech s krčními svaly a dlouhé herní pauze. Cítíte se letos líp?

Je to o něco lepší, ale my starší kluci se na začátku sezony vždycky trošku trápíme. Je čím dál víc mladých hráčů a všichni hrozně lítají, ale ono se to časem zase trochu zpomalí... Fyzicky se ale cítím líp, protože jsem se celé léto připravoval se skupinou hráčů v kanadském Edmontonu a do Liberce jsem taky přiletěl o něco dřív. To mi pomohlo.

Takže zdravotně jste stoprocentně fit?

Musím zaťukat, zatím je to dobré. Jak říkám, přes léto jsem měl skvělý servis. Všichni věděli, co jsem měl za problémy s krkem, a soustředili jsme se na to, abychom zesílili okolní svaly. Myslím, že se povedlo.

Jak jste hodnotil výkony vašeho týmu v přípravě?

Samozřejmě, měli jsme dobré i horší zápasy. V generálce proti Chomutovu jsme ale podali kvalitní výkon a týmově jsme to zvládli dobře. Také jsme nehráli v oslabení, na což už se připravujeme v podstatě dva roky. Minulý rok jsme byli snad nejtrestanější tým v celé lize. Celé léto jsme si říkali, že tudy cesta nevede, naopak musíme silní na puku a přesilové hry získávat. Pracujeme na tom každý den, máme tady šikovné hráče.

Na turnaji ve Švýcarsku jste se setkali s přísným metrem rozhodčích, kteří nemilosrdně trvali na dodržování nových pravidel hokeje. Co jste tomu říkal?

Je pravda, že hokej se nám trošku mění. Nevím, jestli se mi to úplně líbí, ale je to pro všechny týmy stejné, ať už pravidla s dresy nebo vhazováním. Musíme se na to vzájemně upozorňovat. Až začne liga, kdo to nebude dodržovat, bude platit zbytečnými vyloučeními a může ztrácet zápasy.

Tým Liberce se přes léto zase dost obměnil. Jak vidíte jeho sílu?

Myslím, že silní jsme, teď záleží na tom, abychom byli i disciplinovaní, což jsme minulý rok až do půlky nebyli a to nás stálo spoustu utkání. Taky musíme proměňovat šance, které si vytvoříme. Vloni do Vánoc jsme v hodně zápasech dominovali, ale prohrávali jsme je o gól. Na to, jak jste hráli, ale každý kašle, body prostě nemáte. Všichni dobře víme, v čem jsme se v první části loňské sezony patlali, a nechceme se za tím už ohlížet. Cílem je pro nás samozřejmě postup do play off.

Vy jste v přípravě vytvořil obrannou dvojici s kanadským nováčkem v týmu Tylorem Dohertym. Jak se vám s ním hraje?

Dobře, ještě musíme pár věcí vypilovat, je tady teprve několik týdnů a zvyká si na větší hřiště, takže mu musím trošku pomoct s komunikací. Ale myslím, že to bude v pohodě, Tylor toho má spoustu za sebou v zámořských soutěžích.

Postavili ho trenéři k vám, protože se s ním nejlíp domluvíte?

Asi to byl jeden z důvodů. Tylor je výborný kluk do kabiny, i když mu musím občas překládat. I na ledě z něj jde respekt a do týmu zapadl dobře.

Jak se těšíte na páteční start extraligy v Plzni?

Všichni jsou nažhavení, na ledě bude hodně adrenalinu. V Plzni nás nečeká nic lehkého, požene je celá hala. Plzeň má výborný tým, ale myslím, že tam pojedeme dobře připravení, a doufám, že to zvládneme.