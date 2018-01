Zázrak ve Vegas. Byli nechtění, teď si podmaňují celou NHL

Usídlili se v místech, kam si žádná špičková sportovní soutěž dříve netroufla. Jsou týmem nechtěných mužů, odpadlíků z ostatních klubů NHL. Nedisponují hvězdami, jedinou nosí na ramenou coby symbol Las Vegas.

Lepila se jim na paty smůla, na podzim měli na marodce čtyři gólmany. Ve zlém se rozešli se svérázným Rusem Vadimem Šipačovem, plánovaným tahounem ofenzivy...

Na vegaském „zázraku“ se podílí i český útočník Tomáš Nosek. Pravidelně nastupuje, připomněl se osmi body. Pomáhá rozbíjet přesilovkové akce soupeřů. Jeho poctivý hokej založený na skvělém bruslení dokonale vystihuje herní projev Golden Knights. „Hrají ve velké rychlosti, jsou důrazní. Je to moderní celoplošný hokej,“ všímá si forvard Radek Faksa z Dallasu.

Vegas vštípil aktivní styl kouč Gerard Gallant, který před dvěma lety dotáhl Floridu s Jaromírem Jágrem až do play-off. Nyní je horkým kandidátem na zisk Adamsovy trofeje pro nejlepšího trenéra NHL.

Golden Knights pod jeho vedením přivádějí diváky do varu a sázkové kanceláře na buben. „Když se dostanou do play-off, zabíjí nás. A jestli získají Stanley Cup, zavřeme,“ říká bookmaker Nick Bogdanovich.

Všude dobře, doma nejlíp

Vždyť před půl rokem vypsaly americké sázkovky na to, že se Golden Knights stanou šampiony NHL, kurz 500:1. I šance, že zemřete na střelné zranění, je vyšší. Natož v ulicích města hříchu, kde podél ulic Franka Sinatry a Park Avenue předloni vyrostla T-Mobile Arena.

Sen miliardáře Billa Foleyho o vlastním klubu NHL se tehdy začal zhmotňovat. Nyní je už několik měsíců realitou, byť si hokejoví experti musí připadat jako v Jiříkově vidění. Aktuální kurz Vegas na zisk stříbrné trofeje je 15:2, druhý nejnižší v celé soutěži. Po polovině základní části bookmakeři více favorizují jen hokejisty Tampa Bay.

Výsledky na ledě, mezi nimž se skví nelepší domácí bilance v NHL (18 výher z 21 zápasů), navrch doprovází úspěch u fanoušků. Ve městě, které žije z rozmařile utrácejících turistů, neměl hokej v konkurenci lákavých atrakcí přežít.

Pesimistické předpoklady se nenaplnily, na zápasy Golden Knights je pravidelně vyprodáno. Oficiální kapacita T-Mobile Areny (17 500 diváků) je dokonce překračována. Průměrně se hala zaplní ze 102,9 procenta. V tomto ohledu je Vegas v NHL čtvrté. Ligový nováček na zájem reaguje tržně, od příští sezony hodlá zvýšit ceny vstupenek.

Budou hrát vabank?

Golden Knights čeká ve druhé polovině základní části výzva. Co s báječně rozehranou sezonou? Generální manažer George McPhee jistě ví, že tým nemá dostatečné kvality a zkušenosti na to, aby získal Stanley Cup. Pohár si dosud pochoval jen kanadský brankář Marc-André Fleury, největší opora Vegas.

„Měli by hrát vabank a při přestupové uzávěrce posilovat,“ tvrdí Jared Clinton z The Hockey News. Mužstvo potřebuje zpevnit obranu. Hodili by se i jeden dva elitní útočníci. Pak mohou pomýšlet v Las Vegas na nejvyšší mety. Už samotný postup do vyřazovacích bojů ovšem bude výjimečným počinem.

Žádný novic totiž od roku 1960 svou premiérovou sezonu v některé ze čtyř elitních amerických sportovních lig (NHL, NBA, MLB a NFL) nezakončil s pozitivní bilancí výher a porážek.