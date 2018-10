Souboj Draisaitlů. Příprava na NHL nabídne střetnutí otce se synem

Trenér Peter Draisaitl se v uplynulých letech vryl do paměti českých fanoušků. 52letý rodák z Karviné šéfoval v extralize týmům Českých Budějovic, Hradce Králové a Pardubic. Letos v září zahájil druhou sezonu na střídačce Kölner Haie, tedy Žraloků z Kolína.

Právě ve čtvrtém největším městě Německa se Peterovi před necelými 23 lety narodil syn Leon, momentálně nejzářivější hvězda jinak hokejově méně tradiční země. Urostlý forvard řádí v NHL ve službách Oilers, které příprava před startem ligy zavedla do Evropy.

A z pohledu rodu Draisaitlů si Edmonton nemohl vybrat lepší destinaci.

„Je to paráda. Už loni jsem tu sehrál pár zápasů na mistrovství světa a bylo to neskutečné,“ nemůže se dočkat Leon. V dresu kanadského zaměstnavatele se představí před zraky rodiny a přátel. „Větší už to pro mě snad ani být nemůže.“

Leon Draisaitl se zařadil mezi útočné opory Edmonton Oilers.

Pod otcem Peterem 22letý centr nikdy nenastoupil. Vynahradí si to alespoň soubojem proti jeho týmu. „Kluci si ze mě utahovali, ať si prý klidně zahraju za Kolín,“ smál se Draisaitl mladší.

Než Edmonton zahájí nový ročník NHL v sobotu ve švédském Göteborgu proti New Jersey, čeká ho zmíněný středeční přípravný duel v Lanxess Areně v Kolíně.

„Diváci můžou vidět na vlastní oči nejrychlejšího, ne-li vůbec nejlepšího hráče planety,“ lákal Peter Draisaitl fanoušky svého týmu na edmontonského kapitána Connora McDavida. „Takový tým nevidíte naživo každý den.“

I jemu samotnému se málokdy poštěstí sledovat hru svého syna přímo v místě dění. Většinu zápasů Oilers tak bedlivě sleduje po nocích přes internet.

Peter Draisaitl

„Ale ani tak to pro mě nebude co do emocí výjimečný zápas,“ podotýká kouč Draisaitl, jehož mužstvo má za sebou už šest střetnutí nejvyšší německé ligy DEL.

Obdobná hokejová exhibice čeká také New Jersey, které je také na evropské štaci. Pondělní přípravné utkání sehrají Devils proti švýcarském Bernu, kde několik sezon působila vycházející hvězda týmu Nico Hischier. Poté se mužstvo přesune do Švédska, aby se v regulérním střetnutí NHL postavilo v sobotu Edmontonu.

Nový ročník kanadsko-americké soutěže startuje třemi zápasy už v noci na čtvrtek.