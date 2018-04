Kdo poznal chuť vítězství, chce ji okusit znovu, říká kapitán Komety

„Když člověk zná chuť vítězství, tak ji chce okusit znovu. Prohrát nikdo nechce. Nic horšího než prohra ve finále není,“ říká 40letý hokejista.

Berete jako závazek obhajovat loňský titul?

Co bylo, to je pryč. Je tady další šance a tu my chceme využít.

Prozradíte, čím to, že vás nepostihla mistrovská kocovina?

Změny v kádru byly minimální a my jsme se od začátku sezony připravovali stejně poctivě jako v té minulé. I v pauzách jsme drželi podobný tréninkový model. Trenéři a kabina dohromady jsme si ohlídali, aby se nic jako útlum neprojevilo. Vyplatilo se nám to, jsme v play off. A tady víme, co jsme schopní hrát. Toho se držíme.

Profil Leoš Čermák Do Komety přišel po třech sezonách v KHL v roce 2011, stal se asistentem kapitána a ihned se zařadil k výrazným postavám mužstva.

Kapitánem je v Brně od sezony 2013/14.

Počtvrté v Kometě a celkově popáté si zahraje extraligové finále. První tři pokusy (jeden s Vítkovicemi, dva s Kometou) byly neúspěšné, zlatem skončil až ten loňský.

Za dosavadních sedm sezon v Brně odehrál za Kometu celkem 406 zápasů, v nichž nastřílel 81 gólů.

Dvě dlouhé sezony za sebou pro vás nejsou problém?

Před rokem jsme hráli dlouho, ale zase byl v létě prostor na odpočinek. Sice je letní příprava zkrácená, ale v průběhu sezony, která je dostatečně dlouhá, se to dá dohnat. I když v létě trénujete kratší dobu, dá se dobře připravit.

Může být blížící se finále proti Třinci v něčem jiné než ta, která jste už za Kometu odehrál?

Máme proti sobě jiného soupeře, jinak to moc jiné asi není. Pořád je to svátek hokeje, to nejvíc, co může hráč v kariéře zažít. Hrát zápasy, v nichž o něco jde, po nichž může získat pohár a zvednout ho nad hlavu, si každý hráč považuje.

Už se před sobotním startem hecujete, stupňujete očekávání?

Každý se těší, víme, o co jde, jen na to hecování je ještě čas. Každý má chuť a těšíme se na sobotu.

Rutina to pro vás zjevně ani po letech není.

To příjemné chvění v těle před zápasem vždycky přijde. Když je člověk mladší, má z toho možná těžší hlavu, ale ta touha, ten příjemný pocit tam jsou. Nervozita není na místě. Zápasy jako finále extraligy jsou za odměnu. Hrát na opačném pólu soutěže, kde jde o udržení, je psychicky mnohem náročnější než tyhle zápasy o špici.

Jakou cestu Kometa jako finalista ušla?

Loni se s námi tolik nepočítalo, stejně tak letos po základní části byly týmy, které byly lepší než my. Ale my jsme z loňska věděli, jak máme hrát. Zase se nám to vyplatilo. Základ je v brankáři, Čilo podává super výkony, no a od toho se odrážíme dál.

Kapitán Komety Brno Leoš Čermák s pohárem pro mistry.

A celkově? Kam se Kometa posunula od roku 2012, kdy hrála vaše parta finále poprvé?

Klub roste. Tehdy jsme do finále šli z předkola, kádr jsme neměli tak široký, a když přišla zranění, tak jsme sestavu lepili, jak se dalo. Když chcete udělat úspěch, tak v případě výpadku hráčů skrz zranění musíte mít adekvátní náhradu. To máme poslední roky. Vyplácí se to.

Souhlasí i u vás, že si finále čím dál víc vážíte?

Přesně tak. Dokud je člověk mladý, tolik si to neuvědomuje. Když jsem hrál své první finále nebo první play off, bral jsem to jako samozřejmost. Ale budu ho hrát za rok nebo za dva? Už nikdy v kariéře se vám to nemusí podařit. Taky jsem dlouho čekal na titul, do loňska. O to víc si ho člověk váží a užívá si ho. Nikdy neví, jestli si o titul zahraje zase, případně za jak dlouho.

Změnil jste se za dobu, co jste o titul usiloval?

S věkem každý nějakým způsobem dospěje. Zmoudří, dostane rozum. Nabere zkušenosti. Za ty roky, co jsem v Kometě, jsem poznal spoluhráče. Vím líp, co a jak na ně působí, co na koho platí. Ale jinak… Jsou to přibývající léta a hráč musí upravit jak trénink, tak ostatní věci, aby byl připraven.

Považujete za velký klad Komety, že drtivá většina hráčů v ní zažila loňský titul?

Hráčům to pomůže, zároveň ale potřebují zdravé sebevědomí držet na určitém bodu. Nikdy nesmí přijít podcenění, úleva. Důležitá je touha. Snažit se v každém zápase odvést maximum.

Hnaly vás osobně loni všechny předchozí finálové nezdary?

Samozřejmě. Prohra ve finále bolí nejvíc. Když vidíte druhý tým, jak se raduje, tak si říkáte, že je lepší vypadnout dřív a mít klid. Zklamání, když se dostanete tak blízko, je obrovské. Třeba pak hráč i finálovou účast časem docení, ale bezprostředně po prohraném finále je to nejhorší.

Takže když jste v sezoně běhal v brněnské hale do schodů nebo jste v mikině s kapucí kroužil po jejích ochozech, měl jste postup do finále na mysli?

No, možná jsem zrovna hledal kancelář, kam jsem potřeboval jít… (směje se) Každý hráč ví, co mu vyhovuje, jak se má nachystat, a tak i já dělám věci, které si myslím, že mi prospívají. Stejně to dělají ostatní. Za ty roky jsem vypozoroval, co mi sedí, a snažím se toho držet.

Co potřebujete z hlediska taktiky vědět o soupeři, abyste se dobře připravili?

Musíte se podívat, jak hraje přesilovky, jak oslabení, jak reaguje v jakých situacích, udělat si v tom přehled. On ale zápas může přinést něco jiného. Hokej není jen o striktním dodržování systému, tedy v obraně ano, ale v útoku je tam i improvizace. Obecně je důležité vědět, jak to mužstvo proti vám brání.