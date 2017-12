Liberecký Kolmann: V Curychu musíme hrát jako doma v poslední třetině

První zápas na domácím ledě Bílí Tygři prohráli 0:1, i když nebyli horším týmem. Ve Švýcarsku mají stále reálnou šanci na postup. „Budeme to mít velmi těžké, Švýcaři budou chtít udávat tempo. Ale v prvním zápase jsme se přesvědčili, že se s nimi dá hrát. Byli jsme lepší, ale hraje se na góly,“ řekl brankář Jaroslav Janus.

To, že domácí prohra nemusí znamenat pohromu, Liberečtí potvrdili už v osmifinále, kde na dvojnásobného vítěze Ligy mistrů Frölundu po úvodním utkání také ztráceli gól, ale v odvetě ho venku dokázali přestřílet a vyválčili postup v prodloužení. Liberec letí do Curychu bez hlavního trenéra a sportovního ředitele Filipa Pešána.

Ten už se včera naplno ujal reprezentačního týmu do 20 let, s nímž se bude připravovat na světový šampionát, který se od 26. prosince do 5. ledna koná v USA.

Liberec v následujícím zhruba měsíci povede Pešánův asistent Karel Mlejnek. A první zkouškou bude právě dnešní čtvrtfinálová odveta v Curychu. Mlejnek už však vedl tým v odvetě s Frölundou, kde se Liberec s absencí hlavního kouče vypořádal bez problémů.

Bílí Tygři mají šanci si v Lize mistrů spravit chuť po dvou posledních prohrách v extralize. Musí si však pohlídat začátek zápasu - v pátek ve Zlíně i v neděli v Olomouci dostali v úvodní třetině rychlé góly, které ovlivnily celé utkání. „Je to taková ohraná písnička, provází nás to celou sezonu. Jako bychom snad čekali, než dostaneme dvě branky, a teprve pak začínáme hrát hokej,“ posteskl si útočník Dominik Lakatoš.

Liberec se v Lize mistrů bude muset znovu obejít bez útočníků Kvapila a Redenbacha, kteří přišli v průběhu sezony a už se nevešli na soupisku pro evropskou soutěž. „Když budeme hrát jako doma ve třetí třetině, tak u nich dokážeme vyhrát,“ věří obránce Petr Kolmann. K postupu Liberce vede výhra minimálně o dva góly, v případě vítězství o jeden půjde zápas do prodloužení.

Po zápase v Curychu budou mít hokejisté Liberce čas nabrat síly do dalších bojů. Extraliga má reprezentační přestávku, další zápas v české nejvyšší soutěži je čeká až ve středu 20 prosince, kdy hostí Mladou Boleslav.