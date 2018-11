Jízda z vlastní třetiny a gól. Kvapil pomohl Liberci do čela extraligy

Kdo si myslel, že rozjetý Liberec bude mít s posledním mužstvem extraligy doma snadnou práci, byl vedle. Chomutov domácímu týmu vzdoroval, i když hrál desetkrát v oslabení. „Čekali jsme, že to bude těžké, s Chomutovem je to tak vždycky,“ řekl liberecký lídr Kvapil.

Do sestavy Liberce se v pátek po měsíci vrátil útočník Jaroslav Vlach, za Chomutov zase nastoupilo pět hráčů, kteří dříve oblékali liberecký dres. Domácí klub pojal zápas jako oslavu halloweenu. Mnozí fanoušci přišli ve strašidelných maskách, z reproduktorů zněla stylová hudba.

Bílí Tygři měli v úvodní části jasnou převahu, navíc hráli čtyři přesilovky. Využili hned tu první: Kanaďan v libereckých službách Tyler Redenbach prostřelil z pravého kruhu Kanaďana v chomutovských službách Justina Peterse. Čerstvá posila Chomutova, která odchytala osm desítek zápasů v NHL, však jinak svůj tým držela. V prostřední části na zkušeného gólmana jeli sami Kvapil i Zachar, ale Peters je vychytal.

Hostům se pak po zdárném přečíslení podařilo vyrovnat. Ještě před koncem třetiny na to však Bílí Tygři našli odpověď. A byl to krásný hokejový moment: ve skvělé formě hrající Kvapil se rozjel z vlastní třetiny, objel všechno, co mu stálo v cestě, a tváří v tvář Petersovi tentokrát nezaváhal - 2:1 pro Liberec!

„Když to nešlo kombinačně, Marek to vzal na sebe. Jen jsem se usmál: on se rozjel a my ostatní jsme dělali kompars,“ řekl útočník Radan Lenc. Kvapil dal vítězný gól podruhé za sebou a bodoval už ve 14. utkání v řadě. Ve třetí třetině už si Liberečtí těsnou výhru pohlídali, hostům nevyšel ani tah s odvoláním brankáře. Tygři tak zakončili sérii tří zápasů doma celkovým ziskem 7 bodů.