Pane rozhodčí, to nebyl faul! Jak Dlouhý udělal gesto fair play

Sudím sdělil, že se o nedovolený zákrok nejednalo. „Skákal jsem po puku a chtěl jsem ho vyšťouchnout na spoluhráče. Když jsem zjistil, že se píská faul na mě, šel jsem se přiznat,“ řekl Dlouhý.

Co vám na to gesto řekli trenéři a spoluhráči?

Pochválili mě a říkali, že se mi to určitě vrátí. Ale takhle by se v takové situaci měl zachovat každý. Bylo evidentní, že tam nedošlo k vůbec žádnému kontaktu.

Prohráli jste 1:4. Co rozhodlo?

Rozhodující bylo, že jsme se nedokázali prosadit přes výborně fungující obranu Chomutova. Nějaké šance jsme měli, ale bohužel jsme je neproměnili. Samozřejmě, Laco chytal výborně. Ale myslím, že bychom se měli ještě víc tlačit do brány a vytvořit si ještě větší tlak.

Byla klíčová vaše nevyužitá dvojnásobná přesilovka, která předcházela prvnímu gólu soupeře?

Určitě. Říká se, že když neproměníte přesilovku pět na tři, těžko se vyhrává zápas. Bohužel hned brzy na to jsme dostali gól. Pak jsme se zvedli, na začátku třetí třetiny jsme mohli jít i do vedení, jenže následně dal Chomutov dva šťastné góly a už to bylo těžké.