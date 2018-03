Obránce libereckých hokejistů Derner: Postupem do předkola to nekončí

Ale vše je zapomenuto. Kýženou účast ve vyřazovacích bojích si Bílí Tygři zajistili už tři kola před koncem základní části díky dvěma domácím vítězstvím nad Jihlavou – v pondělí porazili Duklu v dohrávce 11. kola 4:1, v úterý v bleskovém repete v Home Credit Areně naopak v předehrávce 50. dějství po velkém boji 2:1.

„Postupem do předkola to ale nekončí. Čeká nás ještě hodně práce,“ hlásil na webu libereckého klubu zkušený obránce Tygrů Lukáš Derner. „Musíme se teď připravit na Plzeň a Vítkovice a potom uvidíme, jestli budeme hrát přímo play off, nebo předkolo. To už je ale jedno, do dalších zápasů musíme dát všechno a připravit se na ně.“

Liberečtí se před středečním zbývajícím programem 50. kola katapultovali dokonce na 6. příčku, která znamená přímý postup do čtvrtfinále play off, ale v posledních kolech bude boj o tuto pozici ještě velmi těžký. Adeptů je na ni hodně a Liberec po odehrání všech zápasů spadl na sedmé místo.

Jihlavští hokejisté už sice na play off před duely v Liberci pomýšlet nemohli, přesto v závěru základní části potřebují nastřádat co nejvíce bodů do skupiny o záchranu, pro Tygry byli ale nepříjemným sokem.

„Byl to opravdu urputný soupeř. Myslím, že už se připravují na tu horší část sezony a byl to boj o každý metr ledu. Nic nám nedali zadarmo,“ konstatoval 34letý Lukáš Derner.

Po pondělní výhře o tři góly rozhodli Bílí Tygři úterní duel až v 50. minutě díky trefě obránce a kapitána Ševce.

„Ten druhý zápas byl trochu jiný. Nedařilo se nám dát góly, kolem gólmana to cinkalo. Spíš si myslím, že jsme byli hodně nedisciplinovaní a vylučovaní, a to hrálo do karet Jihlavským. Bylo super, že to dal Švícko od modré na dva jedna,“ těšilo Dernera.

Hokejisté Liberce nastoupí už zítra potřetí za sebou v tomto týdnu na domácím ledě. Pod Ještěd dorazí lídr z Plzně, utkání začne již v 17.20.