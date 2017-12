Liberečtí jsou dočasně bez kouče Pešána. Odrazí se do lepších časů?

Bílí Tygři letos hodně zaostávají za očekáváním. V Lize mistrů sice v úterý oslavili historický postup do semifinále, ale v domácí extralize se po 30 kolech krčí až na 11. místě tabulky, jen pár bodů od samotného dna.

A v téhle nelehké situaci se teď navíc na měsíc musí obejít bez hlavního kouče Filipa Pešána.

Může to být zlomový moment sezony - v Liberci však věří, že v tom pozitivním smyslu. „Když tady Filip měsíc nebude, nemusí to být na škodu. Může to být naopak bezvadný impulz pro celou sezonu,“ věří klubový prezident Petr Syrovátko.

Podobný názor má i zkušený liberecký obránce Lukáš Derner. „Máme to v Liberci nastavené tak, že je úplně jedno, kdo stojí na střídačce. Třeba nám v téhle situaci pomůže, že si od Filipa trošku odpočineme a že nás to může nakopnout,“ řekl Derner. „Nevidím v tom žádný problém. Máme tak široký a zkušený realizační tým, že věřím, že to bez Filipa zvládneme.“

Tým Liberce převzal začátkem tohoto týdne asistent Karel Mlejnek, který zná herní i tréninkový systém týmu do posledního šroubku. A už má za sebou první úspěchy. Coby hlavní kouč vedl Tygry v úterní napínavé odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů ve švýcarském Curychu, kde po nájezdech slavil postup mezi čtyři nejlepší evropské týmy.

Na střídačce přitom stál už při předchozím vyřazení dvojnásobného vítěze Ligy mistrů švédské Frölundy.

Hned po výhře ve Švýcarsku pípla Mlejnkovi v mobilu gratulační esemeska od hlavního kouče Pešána. Ten totiž bude i na dálku dění v Liberci podrobně sledovat a konzultovat. „Budeme komunikovat ohledně sestav, tréninků, problémů i dobrých věcí v týmu,“ nastínil Karel Mlejnek, který do Liberce přišel před rokem a půl z Karlových Varů.

Sám se označuje za „trenéra-zástupce“ a uvědomuje si, že situace bez hlavního kouče bude pro všechny zúčastněné náročná. „Dokážu se vžít do role hráčů, kteří najednou nad sebou mají asistenta místo hlavního trenéra. Ale my všichni teď musíme být lepší, než doteď jsme. Protože nemá cenu si nic nalhávat: v extralize jsme jen dva body od baráže,“ říká Karel Mlejnek otevřeně.

Na místo asistenta se dočasně posunul zkušený Vladimír Čermák, který v minulosti u libereckého A-týmu dlouhodobě působil, mimo jiné i jako asistent v mistrovské sezoně 2015/16. Klub však musel hledat náhradu i za trenéra brankářů Martina Lásku a videokouče Aleše Vladyku, které si vzal kouč Pešán k reprezentaci do 20 let.

„Servis pro hráče chceme zachovat v maximálním rozsahu,“ ujistil Mlejnek. „Video nám bude připravovat Zdeněk Pavlas, který pracuje u mládeže, a já mu v tom samozřejmě budu maximálně pomáhat. Trenérem brankářů bude Jiří Stejskal, který dělá farmu v Benátkách a mládež.“

Liberecký tým pod vedením dočasného trenéra Mlejnka čeká do konce kalendářního roku pět důležitých extraligových zápasů, které mohou hodně napovědět, jak se bude vyvíjet zbytek sezony. Jestli se Tygři odrazí k bojům o postup do play-off, nebo zamíří ke dnu.

Karel Mlejnek

„Už jsme za půlkou sezony a moc utkání nezbývá. Každé pro nás bude extrémně náročné a důležité. Hráči to ale dobře vědí a pevně věřím, že se budeme rvát, jak nejlíp umíme,“ říká Karel Mlejnek, kterého čeká v příštích týdnech těžká šichta.

„Jsme sice momentálně jedenáctí, ale já to vůbec nevidím jako špatnou sezonu. Týmu věřím. Nehrajeme odevzdaně, nebýváme horší. Ještě je před námi velká část sezony, může se to celé převrátit,“ doufá útočník Martin Bakoš.