Čtvrtfinále bylo málo, uznává liberecký trenér Pešán

„Opravdu nebylo lehké skládat během jedné sezony dva projekty dohromady. Hlavně přes Vánoce jsem na měsíc opustil liberecký tým a rodinu, ale zvládlo se to. Jsem rád, že dopadly dobře dvacítky. Škoda, že jsme s Tygry neudělali ten poslední sedmý zápas ve čtvrtfinálové sérii s Hradcem Králové, protože bych byl o něco spokojenější a sezonu bych hodnotil jako výbornou. Bohužel se tak nestalo,“ konstatoval 40letý Filip Pešán, kouč a sportovní ředitel Bílých Tygrů Liberec, který před časem absolvoval stáž na kempu v Bostonu.



Na přípravné období jste si naplánovali devět zápasů, jak v nich rozvrhnete síly na tým?

Hlavně jsem chtěl vidět v akci spoustu kluků z farmy z Benátek, takže ty úvodní zápasy odehrajeme spíš v kombinované sestavě. Počítám, že těch posledních čtyři pět utkání bude nejkvalitnějších, včetně turnaje ve Švýcarsku, a v nich už chci mít tým v plné sestavě.

Nahradí ten mezinárodní turnaj ve Švýcarsku Ligu mistrů?

Určitě jsem zase chtěl mít nějaký střet s týmy z Evropy, protože Liga mistrů byla pro mě tři roky po sobě úžasná. Teď jsme do ní, bohužel, nekvalifikovali, takže lehké nahrazení Ligy mistrů ten turnaj ve Švýcarsku je.

Jak hodnotíte změny v kádru a plánujete ještě nějaké?

Kádr opustil neplánovaně obránce Adam Jánošík, kterého jsem uvolnil do Slovanu Bratislava, takže není vyloučeno, že budu shánět ještě jednoho beka. Jinak si myslím, že už je náš kádr stabilizovaný.

Nedávno jste se vrátil z další zámořské mise, tentokrát v Bostonu, co vám to dalo?

Po mistrovství světa dvacítek jsem si myslel, že letos nikam nepojedu, protože jsem byl trošku unavený. Postupem času jsem ale začal cítit, že je zase potřeba si trošku nabít oči a vidět ten hokej v zámoří. Tak jsem vyrazil jako pozorovatel na kemp Bostonu a zase jsem získal nové podněty, viděl jsem krásné zázemí v tréninkovém centru spojené s basketem a zase jsem si přivezl hodně motivace pro lidi z marketingu u nás. Nejel jsem tam jenom na výlet, ale jel jsem se tam učit.

Co vás tam zaujalo nejvíc?

Tyhle kempy nejsou o nějakých nových věcech, spíš o testování, ale mně šlo o to, že jsem si znovu potvrdil, jak vysoko dovednostně jsou na tom mladí hokejisté světových kalibrů oproti českým hráčům. A právě hlavně práci na těch dovednostech bych chtěl co nejvíc zavést do našich tréninků.

Proč padla letos vaše volba zrovna na Boston?

Náš dovednostní kouč Honza Ludvig je v Bostonu na částečný úvazek vázaný jako jeden z jeho evropských scoutů, tak jsem využil toho, že máme s Bostonem dobré vztahy a kempu jsem se zúčastnil.

Bude ta spolupráce třeba ještě užší?

Něco je v plánu, uvidíme, jak se to rozeběhne. V Bostonu zase staví silný tým na další rok a my jsme tam mohli nahlédnout pod pokličku, udělalo se pár interview a uvidíme, co z toho nakonec bude.

Před časem jste patřil mezi tři kandidáty na post trenéra české hokejové reprezentace. Tím se stal Miloš Říha, jak jste tu situaci vnímal a nebyl jste trochu zklamaný?

Zklamaný nejsem, bral jsem tu kandidaturu jako ocenění mojí práce, mých kolegů i celého libereckého klubu. Takhle mám teď na hokej jako takový daleko víc času, než kdybych měl břímě národního týmu na prsou. Samozřejmě Miloši Říhovi přeju jenom to nejlepší a doufám, že udělá výborný výsledek. S odstupem času si myslím, že to rozhodnutí svazu bylo dobré, protože teď jsem plný sil do nové sezony a nevím, jak bych na tom byl, kdybych měl nároďák.

Vloni touto dobou jste už byl u české dvacítky, bude to tedy teď pro vás v Liberci klidnější?

Uvidíme, jestli bude klidnější, klidná není samozřejmě žádná sezona, ale rozhodně bude ten program o něco jednodušší. Už s ohledem na naši neúčast v Lize mistrů i s ohledem na moji neúčast v české reprezentační dvacítce.

Dala vám tedy minulá sezona v té náročné dvojroli hodně zabrat?

To ano, ale na druhou stranu to, že jsem teď opět vycestoval do zámoří, je ukázkou toho, že člověk ty síly zase nabere rychle zpátky.

Vaším asistentem u Tygrů se stal místo Karla Mlejnka do nové sezony Patrik Augusta, jaká je spolupráce s ním?

Patrik je extrémně pracovitý člověk, výborný chlap, bývalý skvělý hráč, takže splňuje všechny podmínky na pozici výborného asistenta.

Jaké budou ambice Bílých Tygrů do letošního ročníku extraligy?

Stejně jako dalších třináct mužstev chceme samozřejmě i my hrát play off, což začíná dobrým vstupem do sezony. Rád bych si s týmem zahrál minimálně semifinále, protože loňské čtvrtfinále bylo pro mě osobně málo.