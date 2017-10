Postupu přes Davos si cením, raduje se liberecký kouč Pešán

Bílí Tygři následují do play-off švédské Växjö, které mělo postup ze skupiny E zajištěný už dříve. Bez ohledu na poslední zápasy, které se hrají příští týden, už Davos a velšský Cardiff zůstanou mimo postupové příčky.

„Cením si toho, že jsme postoupili právě přes Davos, který byl velice silným soupeřem,“ řekl liberecký kouč Filip Pešán. „Zápas byl soubojem chyb dvou mladých týmů. My jsme nakonec právě po jedné takové chybě o vítězství v závěru málem přišli.“

Po rozpačité první třetině šli Bílí Tygři v úvodu druhé části do vedení. Osm vteřin před vypršením přesilovky se po střele Jánošíka od modré čáry trefil z dorážky Lakatoš.

Davos sice ještě v prostřední části vyrovnal, Tygři ovšem dokázali bleskově odpovědět díky svému nejlepšímu střelci v Lize mistrů Bakošovi, který si sjel mezi kruhy a dával na 2:1.

Velké vzrušení přinesl úplný závěr druhé části, kdy ve vlastním oslabení ujel Marc Wieser a prostřelil Willa. Sudí ovšem po konzultaci s videorozhodčím gól neuznali, neboť padl až po vypršení času. „Díval jsem se na kostku nad ledem a byl jsem si jistý, že gól nemůže platit. Ale i tak by se nám podobné věci stávat neměly,“ řekl Roman Will.

V úvodu třetí části Liberec neproměnil dvojnásobnou přesilovku, ale mrzet ho to nemuselo, protože brzy poté Jašek zvýšil na 3:1. V závěru to však ještě byly pořádné nervy. V čase 59:09 poslal Bulíř Tygry střelou do prázdné branky do vedení 4:2, jenže hosté po devíti vteřinách kontrovali a až do posledního dechu se snažili o vyrovnání.

„Naštěstí jsme dali o gól víc,“ oddechl si útočník Martin Bakoš. „Postup je pro náš tým i pro mě osobně povzbuzením, vyhrát s tak silným protivníkem, jako je švýcarský Davos, je vždycky dobré pro psychiku.“

Příští středu čeká Liberec poslední zápas skupiny právě ve Švýcarsku, ten už však bude prakticky jen formalitou.