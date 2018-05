Liberečtí hokejisté hrají naposledy doma. Vyrazí za přímým postupem?

Jednu jistotu už Bílí Tygři mají: i kdyby se jim v posledních dvou kolech extraligy nedařilo, účast v předkole play off už jim nikdo nevezme.

Liberečtí však chtějí víc. Rádi by na poslední chvíli vybojovali přímý postup do čtvrtfinále, na který se může těšit prvních šest týmů po základní části. „Doufám, že až dohrajeme v neděli ve Vítkovicích, tak budeme ti šťastní, že jsme udělali šestku,“ řekl brankář Roman Will, jedna z opor libereckého týmu.

Zkraje týdne Bílí Tygři po dlouhé reprezentační pauze zvládli domácí dvojzápas s Jihlavou za šest bodů a definitivně si zajistili účast v předkole. Nyní jsou na sedmém místě a na šesté Pardubice ztrácejí pouhý bod.

Liberec ocení dva extraligové matadory Hokejová „dvojčata“ Petr Jelínek a Lukáš Krenželok už mají na kontě dohromady 1400 extraligových zápasů. V poslední době oba liberečtí útočníci překonali významné mety - Jelínek 600 odehraných utkání, Krenželok ještě o dvě stovky víc. Klub Bílých Tygrů je proto před dnešním důležitým domácím zápasem s Plzní při slavnostním ceremoniálu vyznamená. Třiatřicetiletý Jelínek a o rok starší Krenželok spolu hrají dlouhá léta v jednom týmu - nejdřív v pražské Slavii a v posledních čtyřech sezonách v dresu Bílých Tygrů Liberec. V tomto ročníku nastupují v první lajně týmu aktuálně bojujícího o přímý postup do vyřazovací části soutěže. Poprvé se spolu coby parťáci sešli v extraligové sezoně 2010/11, kdy do kádru Slavie přestoupil Lukáš Krenželok z Vítkovic. Petr Jelínek už v týmu sešívaných působil předtím. Společně za Slavii odehráli čtyři sezony, po nichž se před ročníkem 2014/15 oba přestěhovali pod Ještěd. Tady od té doby stihli dvakrát získat Prezidentský pohár pro vítěze základní části extraligy a výrazně se podíleli na zisku historického titulu Bílých Tygrů. V letošní sezoně ani jeden z nich ještě nechyběl v jediném extraligovém utkání. Před dnešním zápasem předposledního kola základní části s Plzní, který startuje v 17.20, liberecký klub zkušeným oporám týmu předá dresy s číslicí symbolizující jejich dosažené extraligové milníky - 600 a 800.

Situace v tabulce se však může velice snadno přesypat - a to pro Liberec pozitivním i negativním směrem. Na devátý Zlín mají náskok pouhého bodu.

Dnes Tygry čeká třetí domácí vystoupení za sebou, přijede už jistý vítěz základní části Plzeň, s níž všechny tři dosavadní zápasy letos prohráli. Poslední kolo odehrají v neděli ve Vítkovicích. „Jihlava je předposlední, Plzeň je první, ale myslím, že výkonnostní rozdíly v české extralize nejsou tak veliké. Myslím, že jsme na tom dobře, hrajeme dobrý hokej a v pátek můžeme Plzeň porazit,“ řekl gólman Will.

Po předchozích dvou tučných letech, kdy to Liberec pokaždé dotáhl až do finále extraligy, letos přišly na severočeský tým horší časy. Dlouhou dobu se pohyboval mimo desítku zajišťující postup do předkola play off, byl dokonce i poslední. V rozhodující fázi sezony se však dokázal zvednout, výrazně mu pomohla lednová série pěti výher v řadě. Z posledních 11 utkání Bílí Tygři prohráli jen tři. „Myslím, že tak posledních sedm osm zápasů bylo pro nás o všechno. Myslím, že celou sezonu jsme hráli dobře, a teď, když to nejvíce potřebujeme, tak se k nám přiklonilo i trochu štěstí a jsem za to hrozně vděčný,“ podotkl brankář Roman Will.

Liberci hraje do karet i fakt, že v zápasech s Jihlavou se mu do sestavy po vleklých zdravotních lapáliích vrátil útočník Michal Bulíř. Ve finiši sezony se navíc může opřít i o navrátilce z KHL Tomáše Filippiho, který svému bývalému týmu v klíčových duelech vypomůže.