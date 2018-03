Poražení ještě nejsme, burcují liberečtí hokejisté před domácími duely

Obě bitvy na ledě soupeře byly vyrovnané, v té první však Bílí Tygři nakonec podlehli v prodloužení, druhou ztratili v závěrečných deseti minutách i kvůli gólům inkasovaným v oslabení.

„Žádný problém to pro nás není. Hraje se na čtyři vítězné, takže dokud někdo čtyřikrát nevyhrál, pořád se nic neděje. Důsledně se na Hradec připravíme a věřím, že ho doma porazíme,“ prohlásil útočník Martin Bakoš.

Liberec je v domácím prostředí tradičně úspěšný a kouč Pešán věří, že toho dokáže využít i nyní. „Nechceme skákat, nechceme padat, nechceme nikoho mlátit. Chceme vyhrát sérii. První úkol je vyhrát první domácí zápas, druhý úkol vyhrát druhý domácí zápas,“ uvedl Filip Pešán. Dnes se v Liberci hraje od 17.20, zítřejší duel začne v 18 hodin.

Bílí Tygři si uvědomují, že musí začít hrát s větší disciplínou a nenabízet Mountfieldu přesilovky, ve kterých je soupeř velice silný. „V play off se hraje do těla, srážíme se, podle mě by se neměl pískat každý střet jako faul. Když člověk vletí do souboje a hned je to odpískané, to vám hned tep letí hrozně vysoko. Občas to pak nezvládnete. Docela kluky chápu, že vybouchli,“ vrací se útočník Bakoš k minulému utkání, ale dodává: „Musíme se holt udržet na uzdě až do konce a nenechávat se vylučovat. Asi nám nezbyde než se vykašlat na některé souboje.“

Hradec Králové v základní části v Liberci dvakrát prohrál a celkem zde nezvládl už devět zápasů. „Jedeme tam s tím, že chceme vyhrát první zápas. Pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Chceme urvat alespoň jedno vítězství, ale když budou dvě, tak jedině dobře,“ řekl obránce Martin Pláněk.