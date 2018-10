Rozhodlo sedm minut. Nejlepší vstup do zápasu v sezoně, vědí v Liberci

Bílí Tygři o svém hladkém triumfu rozhodli už v první třetině, ve které soupeře přejeli 4:0. „V první třetině jsme hráli tak, jako bychom teprve hledali vstup na zimní stadion,“ řekl litvínovský asistent Radim Skuhrovec. „Sedm minut rozhodlo celé utkání. Neměli jsme tak dobrý pohyb jako Liberec a ten nás tvrdě potrestal. Jeho výhra byla naprosto zasloužená.“

Skóre otevřel v 7. minutě Hudáček, který od zadního mantinelu mazácky trefil beton brankáře Kváči a puk se odrazil do branky. Byla to od něj zcela vědomá věc. „Počkal jsem na tu sekundu, kdy se bude gólman vracet do branky a využil jsem toho, že šel napřed betonem. Ve škole jsem nechyběl na fyzice, takže jsem věděl, kam se puk může odrazit,“ usmíval se autor dvou gólů Libor Hudáček, ostřílený slovenský reprezentant.

Autor pátého gólu Ladislav Šmíd (vpravo) se raduje se spoluhráči z Liberce.

„Chtěl jsem chytit přihrávku směřující na branku, ale odrazil jsem puk hráči Liberce do holení. Pak jsem chtěl nadskakovat a uhnout, protože jsem věděl, že bude puk okamžitě vracet. Bohužel se to nepovedlo,“ komentoval první z pěti inkasovaných gólů brankář Petr Kváča, který chytal první zápas za Litvínov po příchodu z Budějovic.

Druhý gól Liberce přidal po nesobecké přihrávce Kvapila v přesilovce nejlepší střelec extraligy Michal Bulíř. Svou letos už třináctou trefou vyrovnal osobní střelecký rekord ze základní části sezony 2015/16, tentokrát mu k tomu však stačilo pouhých 11 utkání.

Ještě do první přestávky se podruhé trefil Hudáček, 24 vteřin po něm i Kvapil a bylo prakticky po zápase. „Byl to od nás nejlepší nástup do utkání v sezoně, celkově super zápas,“ těšilo útočníka Hudáčka.

Ve druhé části Bílí Tygři přenechali aktivitu hostům. Ti je přestříleli 15:10, skvělého Willa v brance však nepřekonali. V poslední třetině měl opět víc ze hry Liberec a korunoval to pátým gólem obránce Šmída v přesilovce.

Brankář Roman Will si připsal 26 úspěšných zákroků a poprvé v ročníku uhájil čisté konto. „Nula je příjemná, to nebudu lhát, ale tři body jsou víc,“ řekl Will. „Jsem hrozně rád, že jsme hráli podle plánu celých šedesát minut, což bylo rozhodující. Litvínov je velmi kvalitní soupeř, dlouho vedl tabulku a není to náhoda.“

Další těžký zápas čeká hokejisty Liberce v pátek na ledě Komety Brno.