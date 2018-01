Liberečtí hokejisté se dál rvou o play-off, brzdí je však fauly a chyby

Loňští vicemistři neprožívají šťastnou sezonu. Jsou nejtrestanějším týmem extraligy, dostávají skoro nejvíc gólů ze všech a také už poznali, jaké je to být v tabulce poslední. Po důležité výhře 4:3 nad Pardubicemi nyní poskočili na desátou příčku.

Liberecký kapitán Martin Ševc však po zápase žádným velkým nadšením nezářil. „Body jsme si zasloužili tak maximálně za půlku zápasu,“ konstatoval upřímně. Bílí Tygři triumfovali díky výrazně zlepšenému výkonu ve třetí třetině, kterou ovládli 3:1. „Od desáté do čtyřicáté minuty jsme hráli doslova trapně. Měli jsme i kupu štěstí, Roman Will pochytal několik šancí. Takhle to dál nejde,“ dodal Ševc.

Disciplína, disciplína a zase disciplína. O ničem jiném se v liberecké kabině v poslední době nemluví tak často. Tygři jsou s celkem téměř 700 trestnými minutami suverénně nejtrestanějším týmem celé soutěže. Liberečtí hráči zaujímají i kompletní „stupně vítězů“: nejvíce trestných minut nasbíral bek Ševc (92), následují forvardi Jelínek (76) a Vlach (67).

„Na disciplíně pracujeme denně, se zbytečnými vyloučeními konfrontujeme hráče u videa. Čekáme, až konečně přijde zápas, kdy takové věci neuděláme,“ říká Karel Mlejnek, který tým vede místo hlavního kouče Pešána, jenž je nyní s reprezentační dvacítkou na světovém šampionátu v USA.

Na hráčích Liberce byla po většinu utkání s Pardubicemi patrná křeč. Po dvou letech hojnosti zakončených mistrovským titulem a extraligovým stříbrem přišly na severočeský tým horší časy. „Hokej je teď těžší,“ přiznává zkušený útočník Lukáš Krenželok. „Mrzí mě, že třeba hrajeme dobře, zvedáme se, ale pak přijde laciný gól nebo chyba a zase nás to srazí dolů. Musíme ukázat, že jsme silný mančaft a snažit se s tím poprat.“

Liberec teď čekají tři zápasy venku, kde v dosavadních 18 utkáních nasbírali jen 10 bodů. Postupně pojedou do Brna, Jihlavy a Plzně.

„Pro nás je v této chvíli každý zápas klíčový a náročný, vždyť jsme byli před utkáním s Pardubicemi předposlední. Dokud se neprobereme na celý zápas, nejen na jednu třetinu, tak venku body sbírat nebudeme,“ uvědomuje si kapitán Martin Ševc. „Řečeno toho už bylo hodně, ale dokud si to každý jednotlivec nepřebere v hlavě, nepůjde to. Hokej je týmovým sportem. Když nezahrají tři nebo čtyři hráči, tak můžete být jako tým těžko úspěšní.“

Ve středu na ledě Komety by se měl vrátit do hry obránce Derner, který je po operaci lícní kosti. Kvůli vleklým zdravotním potížím však mimo hru zůstanou útočníci Bulíř a Stránský.

„Vítězství nad Pardubicemi jsme stoprocentně potřebovali, protože nás čekají extrémně těžké zápasy venku. Věřím, že se tam popereme o nějaké body, které nám v tabulce chybí. Doufám, že začneme nový rok tak, jak jsme hráli v poslední třetině proti Pardubicím,“ uvedl kouč Karel Mlejnek.